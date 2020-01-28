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Аппетитный и ароматный: рецепт салата "Грузинские сваты"

Аппетитный и ароматный: рецепт салата "Грузинские сваты"
Фото: Noel Hendrickson/moodboard/www.globallookpress.com
На приготовление закуски уйдет всего полчаса

Если обычные салаты с майонезом уже приелись, можно попробовать приготовить очень вкусное и необычное блюдо из куриной печени. Эта закуска готовится очень просто, а ее пикантный вкус приятно удивит гостей.

Для приготовления пяти порций салата, по рецепту, нужно взять 200 г куриной печени, 1 луковицу, 1 помидор, 3 зубчика чеснока, пучок кинзы, по 3 столовые ложки виноградного уксуса и растительного масла и 4 столовые ложки обжаренных измельченных грецких орехов. Красный жгучий перец, кориандр, соль и молотый черный перец – по вкусу.

Лук порезать полукольцами и замариновать: в небольшое количество воды добавить 3 ст. ложки винного уксуса. Дать настояться в течение 20 минут. Приготовить печень для салата: обжарить ее на растительном масле до готовности, посолив и поперчив по вкусу. 

Томат разрезать на дольки, измельчить кинзу, раздавить чеснок. Смешать помидор, кинзу, грецкие орехи, чеснок, красный молотый перец и кориандр. Добавить маринованный лук, предварительно слив жидкость. Остывшую печень соединить с овощами. Заправить салат, согласно рецепту, растительным масло, посолить, перемешать.

Перед тем, как подавать салат к столу, нужно дать блюду настояться, советует автор блога "Поваренок.ру" на "Яндекс. Дзен". Ранее "Утро" поделилось рецептами оригинального мясного салата "Аленушка", а также закуски для тех, кто хочет похудеть.

Валентина МАЙОРОВА

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