Ароматный десерт с черносливом порадует самых избалованных сладкоежек

Торт с красноречивым названием "Царь" станет настоящим украшением праздничного стола. Чтобы приготовить этот вкусный десерт, придется потрудиться, но результат того стоит. Нежный сливочный крем, а также оригинальные нотки чернослива и меда придутся по вкусу и взрослым, и детям.



Ингредиенты для медовых коржей:

4 яйца



300 г сахара

150 г гречишного меда

55 мл бренди (можно использовать водку или коньяк)

160 г сливочного масла (82,5%);

30 г соды

20 мл лимонного сока

800 г муки

Для сливочного пюре:

450 г чернослива

40 мл сливок (33%)

Для сметанного крема:

620 г творожного сыра

300 г сметаны

90 г сахарной пудры

Для кремчиза с черносливом:

350 г творожного сыра;

100 г сливочного масла (82,5%)

70 г сахарной пудры

3 столовых ложки сливочного пюре

Пошаговый рецепт приготовления торта

Сделать коржи для торта "Царь". Взбить миксером яйца с сахаром в течение 5 минут, добавить мед, сливочное масло, 100 г просеянной через сито муки и соду (предварительно ее надо погасить лимонным соком). Все ингредиенты тщательно перемешать.

Поставить смесь для торта на водяную баню, варить 7 минут, постоянно перемешивая. Добавить бренди. Через 5 минут снять смесь с огня – она должна быть янтарного оттенка.

Остудить тесто для торта до 40 градусов. По частям всыпать оставшуюся муку, замесить тесто. Оставить на 5 минут, накрыв пластиковым контейнером.

Разделить получившееся тесто для торта на равные части, примерно по 120 г каждая. Раскатать коржи, поместить их в форму диаметром 18 см, наколоть вилкой. Выпекать 20 минут в духовке при +180 градусах. Готовность коржа проверить зубочисткой.

Приготовить пюре для торта. Промыть чернослив, залить кипятком, оставить на 15 минут. Воду слить, чернослив обсушить. Измельчить плоды в блендере, понемногу добавляя сливки. Отложить 3 ст. л. пюре – оно пойдет на приготовление кремчиза.

Сделать сметанно-творожный крем для торта. Смешать сахарную пудру, сыр и сметану. Взбить миксером в течение 3 минут на максимальной скорости.

Подготовить для торта кремчиз с черносливом. Взбить вместе 3 ст. л. пюре, творожный сыр, сливочное масло и сахарную пудру.

Собрать торт. На медовый корж нанести тонкий слой пюре, после этого смазать корж кремом. Наверх положить новый корж и вновь смазать его. Делать так, пока коржи не закончатся. Кремчизом промазать боковые стороны торта. Поставить "Царя" в холодильник на два часа.

Гости будут в восторге, уверяет автор блога "Выпечка от Дарины" на "Яндекс Дзен".