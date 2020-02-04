"Царь" застолья: рецепт торта на меду
Торт с красноречивым названием "Царь" станет настоящим украшением праздничного стола. Чтобы приготовить этот вкусный десерт, придется потрудиться, но результат того стоит. Нежный сливочный крем, а также оригинальные нотки чернослива и меда придутся по вкусу и взрослым, и детям.
Ингредиенты для медовых коржей:
4 яйца
300 г сахара
150 г гречишного меда
55 мл бренди (можно использовать водку или коньяк)
160 г сливочного масла (82,5%);
30 г соды
20 мл лимонного сока
800 г муки
Для сливочного пюре:
450 г чернослива
40 мл сливок (33%)
Для сметанного крема:
620 г творожного сыра
300 г сметаны
90 г сахарной пудры
Для кремчиза с черносливом:
350 г творожного сыра;
100 г сливочного масла (82,5%)
70 г сахарной пудры
3 столовых ложки сливочного пюре
Пошаговый рецепт приготовления торта
Сделать коржи для торта "Царь". Взбить миксером яйца с сахаром в течение 5 минут, добавить мед, сливочное масло, 100 г просеянной через сито муки и соду (предварительно ее надо погасить лимонным соком). Все ингредиенты тщательно перемешать.
Поставить смесь для торта на водяную баню, варить 7 минут, постоянно перемешивая. Добавить бренди. Через 5 минут снять смесь с огня – она должна быть янтарного оттенка.
Остудить тесто для торта до 40 градусов. По частям всыпать оставшуюся муку, замесить тесто. Оставить на 5 минут, накрыв пластиковым контейнером.
Разделить получившееся тесто для торта на равные части, примерно по 120 г каждая. Раскатать коржи, поместить их в форму диаметром 18 см, наколоть вилкой. Выпекать 20 минут в духовке при +180 градусах. Готовность коржа проверить зубочисткой.
Приготовить пюре для торта. Промыть чернослив, залить кипятком, оставить на 15 минут. Воду слить, чернослив обсушить. Измельчить плоды в блендере, понемногу добавляя сливки. Отложить 3 ст. л. пюре – оно пойдет на приготовление кремчиза.
Сделать сметанно-творожный крем для торта. Смешать сахарную пудру, сыр и сметану. Взбить миксером в течение 3 минут на максимальной скорости.
Подготовить для торта кремчиз с черносливом. Взбить вместе 3 ст. л. пюре, творожный сыр, сливочное масло и сахарную пудру.
Собрать торт. На медовый корж нанести тонкий слой пюре, после этого смазать корж кремом. Наверх положить новый корж и вновь смазать его. Делать так, пока коржи не закончатся. Кремчизом промазать боковые стороны торта. Поставить "Царя" в холодильник на два часа.
Гости будут в восторге, уверяет автор блога "Выпечка от Дарины" на "Яндекс Дзен".
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