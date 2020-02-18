Сладкий картофель придаст тесту необычный вкус

Разнообразить привычное блюдо поможет всего один ингредиент. Так, если при приготовлении классических блинов добавить в тесто сладкий картофель батат, то вкус праздничного угощения на Масленицу станет совсем иным. Авторским рецептом делится шеф-повар ресторана La Famiglia Артем Лаптев.

Ингредиенты для приготовления блинов:

Мука – 90 г

Яйца – 2 шт.

Батат – 300 г

Сахар – 20 г

Растительное масло – 30 мл

Сухой имбирь – 2 г

Мускатный орех – 1 г

Соль – 5 г

Кленовый сироп – по вкусу

Ягоды – по вкусу

Пошаговый рецепт блинов с бататом:

Шаг 1

Сначала готовим тесто для блинов. Батат очищаем от кожуры и выпекаем в течение 1 ч в духовке при температуре 180 градусов.

Шаг 2

Готовый сладкий картофель мелко натереть и смешать с мукой, яйцами и сахаром. Добавить специи: имбирь, мускатный орех и соль. Получившееся тесто для блинов тщательно перемешать убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 3

Блины на Масленицу выпекаем на растительном масле, обжаривая на медленном огне около 5-6 минут до полной готовности.

Шаг 4

Десерт готов. Перед подачей блюдо можно украсить свежими ягодами и полить кленовым сиропом.

Приятного аппетита!

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