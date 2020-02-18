Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Блины с ягодами: оригинальный рецепт с секретным ингредиентом

Блины с ягодами: оригинальный рецепт с секретным ингредиентом
Фото: пресс-служба
Сладкий картофель придаст тесту необычный вкус

Разнообразить привычное блюдо поможет всего один ингредиент. Так, если при приготовлении классических блинов добавить в тесто сладкий картофель батат, то вкус праздничного угощения на Масленицу станет совсем иным. Авторским рецептом делится шеф-повар ресторана La Famiglia Артем Лаптев.

Ингредиенты для приготовления блинов:

  • Мука – 90 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Батат – 300 г
  • Сахар – 20 г
  • Растительное масло – 30 мл
  • Сухой имбирь – 2 г
  • Мускатный орех – 1 г
  • Соль – 5 г
  • Кленовый сироп – по вкусу
  • Ягоды – по вкусу

Пошаговый рецепт блинов с бататом:

Шаг 1

Сначала готовим тесто для блинов. Батат очищаем от кожуры и выпекаем в течение 1 ч в духовке при температуре 180 градусов.

Шаг 2

Готовый сладкий картофель мелко натереть и смешать с мукой, яйцами и сахаром. Добавить специи: имбирь, мускатный орех и соль. Получившееся тесто для блинов тщательно перемешать убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 3

Блины на Масленицу выпекаем на растительном масле, обжаривая на медленном огне около 5-6 минут до полной готовности.

Шаг 4

Десерт готов. Перед подачей блюдо можно украсить свежими ягодами и полить кленовым сиропом.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось оригинальным рецептом блинов на минералке.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей