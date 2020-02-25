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Масленичное наслаждение: рецепт лепешек с экзотической начинко

Масленичное наслаждение: рецепт лепешек с экзотической начинкой
Фото: pixabay.com
Оригинальный десерт готовится за считанные минуты и по плечу даже самым неопытным пекарям

Масленичная неделя началась, а это означает, что до воскресенья практически в каждом доме на столе будут блины. Для тех, кто устал от традиционных мучных изделий, отличной альтернативой станут праздничные лепешки. Их приготовление занимает минимум времени, а результат – пальчики оближешь, особенно в сочетании со сметаной, медом или джемом.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Молоко – 210 мл
  • Банан 1 – 2 шт.
  • Растительное масло  – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Яйца смешивают с сахаром, добавляют молоко комнатной температуры, соль и сахар.

Шаг 2

Чтобы лепешки получились пышными и нежными, 200 г муки следует просеять и смешать с разрыхлителем. 

Шаг 3

Замешиваем тесто. Для этого соединяем муку, яично-молочную массу и растительное масло.  

Шаг 4

Банан нарезаем "кружочками" или "овалами" и макаем их в тесто. Выкладываем на раскаленную сухую сковороду и сверху на каждый кусочек немного подливаем теста. 

Шаг 5

Обжариваем лепешки с ароматной экзотической начинкой с двух сторон до золотистого цвета. 

Шаг 6

Вкуснейшее лакомство готово. Лепешки можно посыпать сахарной пудрой или подавать их с вареньем, сгущенным молоком, медом, ягодами. 

Угощение на завтрак скрасит любое, даже самое хмурое утро. Приятного аппетита! 

Напомним, ранее "Утро" раскрыло секрет пышных оладий к Масленице. 

Ксения АНДРЕЕВА

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