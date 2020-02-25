Масленичное наслаждение: рецепт лепешек с экзотической начинко
Масленичная неделя началась, а это означает, что до воскресенья практически в каждом доме на столе будут блины. Для тех, кто устал от традиционных мучных изделий, отличной альтернативой станут праздничные лепешки. Их приготовление занимает минимум времени, а результат – пальчики оближешь, особенно в сочетании со сметаной, медом или джемом.
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Яйца – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Молоко – 210 мл
- Банан 1 – 2 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Яйца смешивают с сахаром, добавляют молоко комнатной температуры, соль и сахар.
Шаг 2
Чтобы лепешки получились пышными и нежными, 200 г муки следует просеять и смешать с разрыхлителем.
Шаг 3
Замешиваем тесто. Для этого соединяем муку, яично-молочную массу и растительное масло.
Шаг 4
Банан нарезаем "кружочками" или "овалами" и макаем их в тесто. Выкладываем на раскаленную сухую сковороду и сверху на каждый кусочек немного подливаем теста.
Шаг 5
Обжариваем лепешки с ароматной экзотической начинкой с двух сторон до золотистого цвета.
Шаг 6
Вкуснейшее лакомство готово. Лепешки можно посыпать сахарной пудрой или подавать их с вареньем, сгущенным молоком, медом, ягодами.
Угощение на завтрак скрасит любое, даже самое хмурое утро. Приятного аппетита!
Напомним, ранее "Утро" раскрыло секрет пышных оладий к Масленице.
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