Оригинальный десерт готовится за считанные минуты и по плечу даже самым неопытным пекарям

Масленичная неделя началась, а это означает, что до воскресенья практически в каждом доме на столе будут блины. Для тех, кто устал от традиционных мучных изделий, отличной альтернативой станут праздничные лепешки. Их приготовление занимает минимум времени, а результат – пальчики оближешь, особенно в сочетании со сметаной, медом или джемом.

Ингредиенты:

Мука – 200 г

– 200 г Яйца – 1 шт.

– 1 шт. Разрыхлитель – 1 ч. л.

– 1 ч. л. Сахар – 4 ст. л.

– 4 ст. л. Соль – 0,5 ч. л.

– 0,5 ч. л. Молоко – 210 мл

– 210 мл Банан 1 – 2 шт.

1 – 2 шт. Растительное масло – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Яйца смешивают с сахаром, добавляют молоко комнатной температуры, соль и сахар.

Шаг 2

Чтобы лепешки получились пышными и нежными, 200 г муки следует просеять и смешать с разрыхлителем.

Шаг 3

Замешиваем тесто. Для этого соединяем муку, яично-молочную массу и растительное масло.

Шаг 4

Банан нарезаем "кружочками" или "овалами" и макаем их в тесто. Выкладываем на раскаленную сухую сковороду и сверху на каждый кусочек немного подливаем теста.

Шаг 5

Обжариваем лепешки с ароматной экзотической начинкой с двух сторон до золотистого цвета.

Шаг 6

Вкуснейшее лакомство готово. Лепешки можно посыпать сахарной пудрой или подавать их с вареньем, сгущенным молоком, медом, ягодами.

Угощение на завтрак скрасит любое, даже самое хмурое утро. Приятного аппетита!

Напомним, ранее "Утро" раскрыло секрет пышных оладий к Масленице.