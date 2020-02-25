Автора наиболее удивительного угощения ждет сюрприз

В подмосковном Волоколамске стартовал конкурс на самый необычный масленичный блин. Два победителя получат призы за самую оригинальную фотографию с праздничным блюдом 1 марта, сообщили организаторы мероприятия.

Чтобы поучаствовать в соревновании, необходимо испечь наиболее необычный блин и сфотографироваться с ним. Условия конкурса опубликованы "ВКонтакте" в группе "Молодежного содружества" Волоколамска. Победителей объявят на масленичных гуляньях, которые пройдут в центре города, пишет "Подмосковье сегодня".

Масленичная неделя началась вчера, 24 февраля, и продлится до 1 марта. По традиции, в праздничные дни принято печь блины с различными начинками и угощать ими близких. Кроме того, на Руси было принято гадать на блинах, а также ходить в гости.

Ранее "Утро" рассказало, как приготовить не только ажурные блины, но и поделилось рецептом вкусной начинки к ним.