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Привлечь удачу и найти суженого: как гадать на блинах в Масленицу

Привлечь удачу и найти суженого: как гадать на блинах в Масленицу
Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
В этом году масленичная неделя началась 24 февраля, а закончится 1 марта

Каждый день праздничной недели имеет свое значение. Сегодня, 25 февраля, – "заигрыш". В этот день принято наряжаться, гулять, искать пару, есть блины и гадать на них.

Процесс гадания начинается с приготовления теста. Нужно постараться, чтобы оно было однородным - это принесет удачу. А вот если в тесте есть комочки, разбить которые очень трудно, значит, в этом году будут трудности.

Следить нужно и за чистотой стола. Разбилось яйцо или разлилось молоко – значит, дела будут двигаться очень медленно, а результат не оправдает ожиданий.

Если первый блин получается ровным и легко переворачивается на сковороде, то хозяйка скоро выйдет замуж. Узнать больше о женихе помогут края блина. Ровные говорят о понимающем супруге и предсказывают гармонию в доме, а неровные означают, что придется привыкать друг к другу.

Первый блин стоит рассмотреть повнимательнее. Если он тонкий и гладкий, то дела будут идти легко и без особых усилий, а вот толстый блин неровной формы указывает на трудности на пути к цели. 

Дарья ПЕТРОВА

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