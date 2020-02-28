Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Проще чем блины: легкий рецепт пирога с капустой

Вместо блинов: рецепт ленивого пирога с капустой
Фото: pixabay.com
На Масленицу можно порадовать гостей оригинальной выпечкой

Приготовить это блюдо сможет самая неопытная хозяйка, ведь для этого даже не придется замешивать тесто. Нужно просто все хорошо перемешать все части пирога и поставить его в духовку на 20 минут.

Ингредиенты:

  • Лаваш – одна лепешка
  • Капуста – 700 г
  • Морковь – одна штука
  • Яйца – четыре штуки
  • Сметана – 100 г
  • Майонез – 80 г
  • Томатный соус – одна столовая ложка
  • Растительное масло – две столовые ложки
  • Панировочные сухари, соль, молотый черный перец, зеленый лук и кунжут – по вкусу 

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Разогреть на сковороде две столовые ложки растительного масла, потушить нашинкованную капусту в течение 15 минут. Добавить натертую на крупной терке морковь и обжаривать еще пять минут. Посолить, добавить в начинку для пирога молотый черный перец, томатный соус и зеленый лук.

Шаг 2

В миске разбить четыре яйца, добавить щепотку соли, молотый черный перец и 100 г сметаны любой жирности, 80 г майонеза и зеленый лук. Все тщательно перемешать. Вместо теста в пироге используется лаваш. Лепешку нужно разрезать или порвать на небольшие кусочки.

Шаг 3

Соединить взбитые со сметаной и майонезом яйца, тушеную капусту и измельченный лаваш. Смазать форму для запекания растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить получившуюся массу в форму, при желании можно посыпать все кунжутом. Выпекать пирог с капустой в духовке при температуре +190°C в течение 20 минут.

Такой пирог получается очень вкусным, пишет автор блога "Рецепты с фото" на "Яндекс Дзен". Ранее "Утро" поделилось быстрым рецептом приготовления картофельных лепешек.

Валентина МАЙОРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей