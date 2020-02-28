На Масленицу можно порадовать гостей оригинальной выпечкой

Приготовить это блюдо сможет самая неопытная хозяйка, ведь для этого даже не придется замешивать тесто. Нужно просто все хорошо перемешать все части пирога и поставить его в духовку на 20 минут.



Ингредиенты:

Лаваш – одна лепешка

Капуста – 700 г



Морковь – одна штука



Яйца – четыре штуки



Сметана – 100 г



Майонез – 80 г



Томатный соус – одна столовая ложка



Растительное масло – две столовые ложки



Панировочные сухари, соль, молотый черный перец, зеленый лук и кунжут – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Разогреть на сковороде две столовые ложки растительного масла, потушить нашинкованную капусту в течение 15 минут. Добавить натертую на крупной терке морковь и обжаривать еще пять минут. Посолить, добавить в начинку для пирога молотый черный перец, томатный соус и зеленый лук.

Шаг 2

В миске разбить четыре яйца, добавить щепотку соли, молотый черный перец и 100 г сметаны любой жирности, 80 г майонеза и зеленый лук. Все тщательно перемешать. Вместо теста в пироге используется лаваш. Лепешку нужно разрезать или порвать на небольшие кусочки.

Шаг 3

Соединить взбитые со сметаной и майонезом яйца, тушеную капусту и измельченный лаваш. Смазать форму для запекания растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить получившуюся массу в форму, при желании можно посыпать все кунжутом. Выпекать пирог с капустой в духовке при температуре +190°C в течение 20 минут.

Такой пирог получается очень вкусным, пишет автор блога "Рецепты с фото" на "Яндекс Дзен". Ранее "Утро" поделилось быстрым рецептом приготовления картофельных лепешек.