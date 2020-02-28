Проще чем блины: легкий рецепт пирога с капустой
Приготовить
это блюдо сможет самая неопытная хозяйка, ведь для этого даже не придется
замешивать тесто. Нужно просто все хорошо перемешать все части пирога и
поставить его в духовку на 20 минут.
Ингредиенты:
- Лаваш – одна лепешка
- Капуста – 700 г
- Морковь
– одна штука
- Яйца
– четыре штуки
- Сметана
– 100 г
- Майонез
– 80 г
- Томатный
соус – одна столовая ложка
- Растительное
масло – две столовые ложки
- Панировочные сухари, соль, молотый черный перец, зеленый лук и кунжут – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Разогреть на сковороде две столовые ложки растительного масла, потушить нашинкованную капусту в течение 15 минут. Добавить натертую на крупной терке морковь и обжаривать еще пять минут. Посолить, добавить в начинку для пирога молотый черный перец, томатный соус и зеленый лук.
Шаг 2
В миске разбить четыре яйца, добавить щепотку соли, молотый черный перец и 100 г сметаны любой жирности, 80 г майонеза и зеленый лук. Все тщательно перемешать. Вместо теста в пироге используется лаваш. Лепешку нужно разрезать или порвать на небольшие кусочки.
Шаг 3
Соединить взбитые со сметаной и майонезом яйца, тушеную капусту и измельченный лаваш. Смазать форму для запекания растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить получившуюся массу в форму, при желании можно посыпать все кунжутом. Выпекать пирог с капустой в духовке при температуре +190°C в течение 20 минут.
Такой пирог получается очень вкусным, пишет автор блога "Рецепты с фото" на "Яндекс Дзен". Ранее "Утро" поделилось быстрым рецептом приготовления картофельных лепешек.
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