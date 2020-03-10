Заменит оливье: пошаговый рецепт салата из куриной грудки
Сытный слоеный салат из куриной грудки и шампиньонов понравится всем. Эта закуска подойдет не только к праздничному столу – вкусое блюдо никогда не надоедает. Для заправки можно взять майонез, нежирную сметану или натуральный йогурт.
Ингредиенты для вкусного салата:
- Отварная куриная грудка – 200 г
- Яйца – 2 штуки
- Шампиньоны – 5 штук
- Картофель – 2 штуки
- Майонез, сметана (10%) или натуральный йогурт – по вкусу
- Твердый сыр – 50 г
Пошаговый рецепт салата из куриной грудки:
Шаг 1
Яйца и картофель отварить до готовности. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере.
Шаг 2
Куриную грудку для салата порезать небольшими кубиками. Картофель, твердый сыр, белок и желток (по отдельности) натереть на терке.
Шаг 3
Шампиньоны слегка обжарить на растительном масле. Приготовить салат: выложить слоями куриную грудку, картофель, грибы, яичные белки, сыр и желтки. Каждый ряд смазать майонезом, сметаной или йогуртом. Сверху салат можно посыпать грецкими орехами.
Ранее "Утро" опубликовало рецепт вкусного салата всего из трех ингредиентов и простого пирога на кефире.
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