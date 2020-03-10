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Заменит оливье: пошаговый рецепт салата из куриной грудки

Заменит оливье: пошаговый рецепт салата из куриной грудки
Фото: pixabay.com
Эта закуска выглядит эффектно, а делается очень просто

Сытный слоеный салат из куриной грудки и шампиньонов понравится всем. Эта закуска подойдет не только к праздничному столу – вкусое блюдо никогда не надоедает. Для заправки можно взять майонез, нежирную сметану или натуральный йогурт.

Ингредиенты для вкусного салата:

  • Отварная куриная грудка – 200 г
  • Яйца – 2 штуки
  • Шампиньоны – 5 штук
  • Картофель – 2 штуки
  • Майонез, сметана (10%) или натуральный йогурт – по вкусу
  • Твердый сыр – 50 г

Пошаговый рецепт салата из куриной грудки:

Шаг 1

Яйца и картофель отварить до готовности. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере.

Шаг 2

Куриную грудку для салата порезать небольшими кубиками. Картофель, твердый сыр, белок и желток (по отдельности) натереть на терке.

Шаг 3

Шампиньоны слегка обжарить на растительном масле. Приготовить салат: выложить слоями куриную грудку, картофель, грибы, яичные белки, сыр и желтки. Каждый ряд смазать майонезом, сметаной или йогуртом. Сверху салат можно посыпать грецкими орехами.

Ранее "Утро" опубликовало рецепт вкусного салата всего из трех ингредиентов и простого пирога на кефире.


Валентина МАЙОРОВА

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