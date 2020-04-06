Угощение к Пасхе можно приготовить, не потратив на это полдня

Домашние куличи – главное украшение стола к светлому празднику Пасхи. Нежный десерт легко приготовить из недорогих ингредиентов.

Ингредиенты для быстрого кулича: творог – 150 г, яйца – 2 шт., молоко – 100 мл, вода – 100 мл, изюм – 100 г, цукаты – 100 г, мука – 700 г, сахар – 150 г, сливочное масло – 100 г, дрожжи сухие – 9 г, соль – ½ ч. л., ванильный сахар – 1 пакетик.

Ингредиенты для глазури: яичный белок – 1 шт., сахарная пудра – 180 г, лимонный сок – 1 ст. ложка.

Приготовление быстрого кулича:

В глубокую миску наливаем теплое молоко, воду, сахар, дрожжи, муку и тщательно перемешиваем. Оставляем смесь ингредиентов на 15– 20 минут.

В отдельную емкость выкладываем 150 г творога, разбиваем в основу два яйца, добавляем 150 г сахара, ванильный сахар и половину чайной ложки соли.

Смесь нужно тщательно перемешать, взбить блендером до однородности. Растапливаем сливочное масло и добавляем его к получившейся массе, снова взбиваем блендером.

В массу добавляем смесь с дрожжами, перемешиваем ингредиенты вместе и всыпаем в них просеянную муку. Замешиваем тесто, оно должен получиться нежным и слегка липнущим к рукам. В тесто добавляем изюм и цукаты и снова все перемешиваем.

Убираем тесто на два часа, чтобы оно успело подняться. Например, его можно оставить в духовом шкафу на температуре 40 – 50 градусов.

После перекладываем тесто с сухофруктами в формы для куличей не более чем на 1/3 высоты и снова убираем до подъема, пока тесто не будет наполнять форму до краев. Куличи выпекаем в духовке при 180 градусах в течение 15 – 35 минут. Готовые угощения надо проверить деревянной тонкой палочкой перед извлечением. Первые 15 минут куличи надо переворачивать с боку на бок.

Начинаем готовить глазурь. В удобную емкость вливаем один яичный белок и взбиваем тщательно вилкой. Когда белок дойдет до состояния пены, начинаем добавлять сахарную пудру, в середине надо влить в смесь лимонный сок. Продолжаем взбивать глазурь до белого цвета венчиком или миксером для ускорения.

Поливаем остывшие куличи глазурью и украшаем блюдо по желанию. Глазурь начнет застывать через полчаса, полностью украшение оформится через два часа.

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