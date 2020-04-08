Полезное средство можно приготовить всего за 5 минут в домашних условиях

Главным защитником от болезней и опасных вирусов является иммунитет, именно поэтому так важно его укреплять. Помогут в этом напитки на основе имбиря – его корень обладает иммунномодулирующими и противовоспалительными свойствами, а также считается природным анальгетиком.

Разнообразить свой рацион в период самоизоляции можно не только полезными, но и вкусными коктейлями против вирусов. Готовятся они не больше 5 минут и содержат массу полезных веществ и витаминов.

1. Имбирный лимонад. Чтобы приготовить освежающий напиток, сначала варим небольшой кусочек корня имбиря в 1 л воды в течение 10 минут. Добавляем сахар или мед по вкусу и настаиваем не меньше 3 часов. Разнообразить напиток можно лимоном, апельсином или петрушкой, но добавлять другие ингредиенты можно лишь перед употреблением, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Яжеповар".

2. Имбирно-брусничный напиток. Это средство готовим так же, как и первое, только бруснику варим вместе с имбирем. На 2 л воды понадобится около 500 г ягод. Хранить такой напиток для иммунитета можно не больше суток, пишет автор блога.

3. Пряный смузи. Выжимаем сок 6 апельсинов и 2 лимонов, несколько зубчиков чеснока и кусок имбиря измельчаем в блендере. Смешиваем с соком, добавляем острый красный перец и немного оливкового масла. Взбиваем до образования пены. Пить такой коктейль для здоровья можно лишь в умеренных количествах, предупреждает автор канала, – не более 150 мл в день.

Однако стоит помнить, что перед употреблением народных средств необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного напитка для укрепления иммунитета с пряными специями и молоком.