Тренировки избавят от боли в пояснице и предотвратят искривление позвоночника

Правильная осанка – залог здоровья позвоночника и крепких мышц спины. Из-за сидячей работы и частого ношения тяжелых сумок она портится, что приводит к затруднению работы внутренних органов и болям в области поясницы.

Избавиться от неприятных ощущений и укрепить осанку поможет лечебная гимнастика. Ежедневный комплекс простых упражнений снимет напряжение и предотвратит искривление позвоночника.

Упражнение 1. Ложимся на спину, делаем несколько глубоких вдохов, чтобы полностью расслабиться. Лопатки должны быть прижаты к полу, а руки разведены в стороны. Соединяем колени вместе и поворачиваем их в правую сторону, а голову – в левую. Повторяем упражнение для спины не менее десяти раз на каждую сторону.

Упражнение 2. Второе движение тоже выполняем лежа на спине с разведенными в стороны руками. Отрываем поясницу от пола, поднимаем согнутую в колене ногу и делаем ею круговые движения вверх и вниз. Делаем это упражнение по десять раз правой и левой ногами.

Упражнение 3. Для выполнения следующего упражнения садимся на колени. Руки ставим перед собой как можно дальше и постепенно переносим центр тяжести на них. Затем прогибаемся вперед, делая "кошечку", а голову закидываем назад. Делаем такое упражнение для осанки около трех раз по 30 секунд.

Упражнение 4. Становимся на колени, руками упираемся в пол. Теперь одновременно поднимаем правую руку и левую ногу, при этом прогибаясь в спине. После делаем то же самое на другую сторону. Всего выполняем не менее десяти повторений.

Упражнение 5. Последнее упражнение от боли в спине – "кошечка". В той же позе прогибаем спину вверх и вниз, каждый раз доходя до максимальной точки. Повторяем десять раз.

Специалисты напоминают, что при возникновении сильных болей в спине необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных заболеваний. А все новые упражнения стоит делать после консультации с врачом.

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