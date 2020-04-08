Гимнастика для спины: пять упражнений улучшат осанку
Правильная осанка – залог здоровья позвоночника и крепких мышц спины. Из-за сидячей работы и частого ношения тяжелых сумок она портится, что приводит к затруднению работы внутренних органов и болям в области поясницы.
Избавиться от неприятных ощущений и укрепить осанку поможет лечебная гимнастика. Ежедневный комплекс простых упражнений снимет напряжение и предотвратит искривление позвоночника.
Упражнение 1. Ложимся на спину, делаем несколько глубоких вдохов, чтобы полностью расслабиться. Лопатки должны быть прижаты к полу, а руки разведены в стороны. Соединяем колени вместе и поворачиваем их в правую сторону, а голову – в левую. Повторяем упражнение для спины не менее десяти раз на каждую сторону.
Упражнение 2. Второе движение тоже выполняем лежа на спине с разведенными в стороны руками. Отрываем поясницу от пола, поднимаем согнутую в колене ногу и делаем ею круговые движения вверх и вниз. Делаем это упражнение по десять раз правой и левой ногами.
Упражнение 3. Для выполнения следующего упражнения садимся на колени. Руки ставим перед собой как можно дальше и постепенно переносим центр тяжести на них. Затем прогибаемся вперед, делая "кошечку", а голову закидываем назад. Делаем такое упражнение для осанки около трех раз по 30 секунд.
Упражнение 4. Становимся на колени, руками упираемся в пол. Теперь одновременно поднимаем правую руку и левую ногу, при этом прогибаясь в спине. После делаем то же самое на другую сторону. Всего выполняем не менее десяти повторений.
Упражнение 5. Последнее упражнение от боли в спине – "кошечка". В той же позе прогибаем спину вверх и вниз, каждый раз доходя до максимальной точки. Повторяем десять раз.
Специалисты напоминают, что при возникновении сильных болей в спине необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных заболеваний. А все новые упражнения стоит делать после консультации с врачом.
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