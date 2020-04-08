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Продлят молодость: секреты долголетия от староверов

Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/www.globallookpress.com Фото: Arco Images / Pfeiffer, Juergen/www.globallookpress.com
Фото: imagebroker/Arco Images / Larsse/www.globallookpress.com Фото: Jurgen Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Прогулки на свежем воздухе и дневной сон замедлят старение и помогут почувствовать себя лучше

Современному человеку бывает непросто придерживаться здорового образа жизни, а ведь именно правильное питание и ежедневная физическая активность являются залогом молодости организма. Улучшить самочувствие помогут простые советы от староверов, ведь именно они могут похвастаться долгой продолжительностью жизни и крепким здоровьем.

Сон – одно из самых важных правил отличного самочувствия. Ночью спать нужно не менее восьми часов, а если есть возможность, то и не повредят 30 минут отдыха днем. Однако важно не спать сразу после еды, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Обзорщик": это способствует образованию лишнего жира, в том числе и на сосудах.

Второе правило – здоровое питание. Автор блога советует есть больше орехов, зелени и других овощей. Невероятно полезны для организма и различные ягоды – их можно есть в свежем виде или делать отвары. А вот от жирной, сладкой и копченой пищи лучше отказаться. Особый вред организму нанесут тяжелое мясо и газированные напитки.

Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, важно пить много воды. Причем она должна быть чистой, желательно родниковой, советует автор канала.

Также для замедления старения нужно больше гулять на свежем воздухе. В летнее время полезно ходить босиком по траве, пишет автор материала. При этом важно следить не только за своим физическим состоянием, но и духовным. Пост и умение отдаляться от повседневной суеты очистят организм и улучшат самочувствие.

Ранее "Утро" рассказало о трех продуктах в рационе долгожителей, которые укрепят иммунитет и предотвратят развитие опасных заболеваний.

Карина СИРАЗОВА

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