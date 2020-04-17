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Салат от Гузеевой: рецепт блюда из капусты

Салат от Гузеевой: рецепт блюда из капусты
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая "Давай поженимся" поделилась пошаговым рецептом грузинской закуски

Лариса Гузеева часто рассказывает поклонникам о том, что и как любит готовить. На этот раз звезда поведала в "Инстаграм", как делает грузинский салат.

Ингредиенты для закуски от Гузеевой: кочан капусты, большая морковь – 1 шт., свекла – 1 шт. среднего размера, соль – 3 ст. л., сахар – 1/4 стакана, молотый кориандр – 1 ст. л., красный перец – 1 ст. л., растительное масло – 1/4 стакана, чеснок – 5 зубчиков, уксус. 

Пошаговый рецепт приготовления салата от Гузеевой:

Капусту порубить на квадратики, чтобы, как отмечает ведущая, "их размер не искажал наши прекрасные рты при едьбе". Морковь и свеклу потереть на крупной терке.

В большой посуде смешать овощи с сахаром, солью, кориандром и перцем. В масло, лучше подсолнечное, выжать чеснок, затем всю эту смесь разогреть и добавить в салат. Блюдо полить уксусом – ведущая использует самый обычный – и перемешать все продукты.  

Как рассказала Лариса Гузеева, по рецепту, салат должен постоять день и лишь потом его можно подавать на стол. 

Ранее ведущая "Давай поженимся" поделилась рецептом супа из остатков продуктов. 

Полина ИВАНОВА

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