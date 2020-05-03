Блюдо будет невероятно сытным, с насыщенным вкусом

Приготовить интересный салат достаточно просто. Использовать можно и магазинный майонез, если хотите сделать все проще и быстрей, но с домашним получается в разы вкусней.

Салат готовится послойно, поэтому подберите подходящую тару.

Основные ингредиенты:

Баклажан – 3 штуки

Яйца – 5 штук

Сладкий перец – 1 штука

Копченый плавленый сыр – 250 грамм

Помидоры – 350 грамм

Пучок петрушки и другая зелень по вкусу

Масло для жарки





Домашний майонез:

Яйцо – 1 штука

Горчица порошковая – 1 чайная ложка

Соль – четверть чайной ложки

Сахар – половина чайной ложки

Лимонный сок – 3 чайных ложки

Растительное масло – 150 мл.

Специи по вкусу





Приготовление заправки:

Смешиваем яйцо, соль, сахар, горчицу, лимонный сок и масло. Все тщательно взбиваем блендером, чтобы вышла густая масса.

Приготовление салата:

Нарезать баклажаны кубиками и обжарить. Выложить на блюдо, в котором будет сам салат. Смазать сверху домашним майонезом. Яйца отвариваем и нарезаем кубиками. Это следует выложить поверх баклажанов и снова заправить сверху майонезом. Сладкий перец нарезаем кубиками – такими же по размеру, как и баклажаны. Выкладываем поверх яиц и посыпаем сверху мелко нарезанной петрушкой. Сыр также нарезаем кубиками одинакового размера и выкладываем в блюдо. Сверху поливаем остатками майонеза и украшаем порезанными помидорами.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" рассказало о 10 полезных привычках, которые помогут в борьбе с лишним весом.