Удивит гостей и порадует домашних: рецепт салата с баклажанами
Блюдо будет невероятно сытным, с насыщенным вкусом
Приготовить интересный салат достаточно просто. Использовать можно и магазинный майонез, если хотите сделать все проще и быстрей, но с домашним получается в разы вкусней.
Салат готовится послойно, поэтому подберите подходящую тару.
Основные ингредиенты:
- Баклажан – 3 штуки
- Яйца – 5 штук
- Сладкий перец – 1 штука
- Копченый плавленый сыр – 250 грамм
- Помидоры – 350 грамм
- Пучок петрушки и другая зелень по вкусу
- Масло для жарки
Домашний майонез:
- Яйцо – 1 штука
- Горчица порошковая – 1 чайная ложка
- Соль – четверть чайной ложки
- Сахар – половина чайной ложки
- Лимонный сок – 3 чайных ложки
- Растительное масло – 150 мл.
- Специи по вкусу
Приготовление заправки:
Смешиваем яйцо, соль, сахар, горчицу, лимонный сок и масло. Все тщательно взбиваем блендером, чтобы вышла густая масса.
Приготовление салата:
- Нарезать баклажаны кубиками и обжарить. Выложить на блюдо, в котором будет сам салат. Смазать сверху домашним майонезом.
- Яйца отвариваем и нарезаем кубиками. Это следует выложить поверх баклажанов и снова заправить сверху майонезом.
- Сладкий перец нарезаем кубиками – такими же по размеру, как и баклажаны. Выкладываем поверх яиц и посыпаем сверху мелко нарезанной петрушкой.
- Сыр также нарезаем кубиками одинакового размера и выкладываем в блюдо.
- Сверху поливаем остатками майонеза и украшаем порезанными помидорами.
Приятного аппетита!
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