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Мужчинам, порой, очень сложно без вкусных мясных блюд. Мясной пирог – беспроигрышный способ доставить своему мужчине удовольствие. А если его еще и просто приготовить, то обходить такой рецепт стороной точно нельзя.
По этому рецепту пирог получается мягкий, сочный и невероятно сытный.
Ингредиенты:
Способ приготовления мясного пирога:
В кастрюле смешиваем муку, кефир, яйца, соль и соду. Все нужно хорошенько перемешать.
Порезать лук мелкими кубиками и поджарить на сковороде до золотистой корочки, высыпать его в фарш. По желанию туда же можно добавить чеснок и зеленый лук.
Взять подходящую форму для выпекания и смазать маслом. Подойдет как сливочное, так и растительное. Слегка посыпать поверх манной крупой и вылить половину теста в форму.
Выложить всю начинку и залить остатками теста.
Выпекать в духовке следует около 30-35 минут при температуре 180⁰С. Если нет духовки или просто не хочется там готовить, для приготовления пирога подойдет и мультиварка.
Пирог готов! Приятного аппетита.
Ранее “Утро.ру” делилось рецептом мясной пиццы-пирога.
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