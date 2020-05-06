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Сытные бутерброды с мясом придутся кстати в любой ситуации: их можно приготовить для просмотра кино, взять с собой на работу или пикник, дать ребенку в школу. Ингредиенты можно приобрести в любом магазине за небольшие деньги.
Ингредиенты:
Дополнительно можно добавить:
Способ приготовления:
Порезать батон ломтиками. Не слишком толсто, поскольку будет мало вкуса начинки, и не слишком тонко, чтобы бутерброд не ломался под тяжестью других ингредиентов.
Натереть картофель на терке, нарезать тонко колбасу и все смешать.
Туда же добавить измельченный сыр и яйцо.
Выложить все поверх ломтиков хлеба. Можно дополнительно смазать майонезом. И поставить печься в духовку на 180 градусов до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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