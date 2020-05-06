Закуска на все случаи жизни: дешевый рецепт аппетитных бутербродов с мясом

Детям очень понравится угощение

Сытные бутерброды с мясом придутся кстати в любой ситуации: их можно приготовить для просмотра кино, взять с собой на работу или пикник, дать ребенку в школу. Ингредиенты можно приобрести в любом магазине за небольшие деньги.

Ингредиенты:

  • Батон
  • Картофель
  • Колбаса по вкусу
  • Сыр
  • Яйцо

Дополнительно можно добавить:

  • Жареные грибы
  • Морковку
  • Бекон
  • Сало
  • Соленые огурцы
  • Помидоры
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Порезать батон ломтиками. Не слишком толсто, поскольку будет мало вкуса начинки, и не слишком тонко, чтобы бутерброд не ломался под тяжестью других ингредиентов. 

  2. Натереть картофель на терке, нарезать тонко колбасу и все смешать. 

  3. Туда же добавить измельченный сыр и яйцо. 

  4. Выложить все поверх ломтиков хлеба. Можно дополнительно смазать майонезом. И поставить печься в духовку на 180 градусов до золотистой корочки. 

Приятного аппетита!

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