Баклажаны из духовки: рецепт закрутки на зиму

Баклажаны из духовки: рецепт закрутки на зиму
Фото: pixabay.com
Овощи целиком закатывают в банке с томатным соусом

Фаршированные баклажаны – это не только летнее угощение. Они могут радовать домочадцев круглый год, если правильно заготовить их на зиму. Один из способов – закатать их в банку целиком, залив томатным соусом. Получится очень вкусно и необычно. Количество ингредиентов можно подобрать по вкусу. 

Ингредиенты

  • Баклажаны – 3,5 кг
  • Лук – 2,5 кг
  • Помидоры – 2,5 кг
  • Зелень – петрушка и укроп
  • Соль – 5 ст. л.
  • Сахар – 5 ст. л.
  • Специи
  • Растительное масло – 1 литр.

Приготовление

Лучше всего выбирать мелкие баклажаны, поскольку их будет удобнее укладывать в банку. Делаем на них глубокий надрез и ставим запекаться в духовку. В итоге они должны быть в полуготовом состоянии. 

Лук следует мелко нарезать и обжарить на сковородке с добавлением оливкового масла. Туда же добавляем порезанную зелень, 2 ложки соли. Это станет начинкой для баклажанов – можно их фаршировать.

С помидоров нужно снять кожуру. Можно их мелко порезать, перекрутить на мясорубке или в блендере. Консистенция должна получиться однородной. 

Затем получившуюся массу перекладываем в кастрюлю. Туда же необходимо влить около 700 мл растительного масла. К смеси добавляем 3 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара. Содержимое необходимо довести до кипения и проварить примерно 5 минут. 

Предварительно банки нужно стерилизовать. Потом на дно следует положить горошки душистого перца по вкусу, добавить баклажаны, залить соусом и закрыть. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт жареных баклажанов с помидорами, заготовленных на зиму.

Евгения НАГОРСКАЯ

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