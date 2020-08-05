Выкидывать перезревшие огурцы совсем не обязательно

Наверняка каждый огородник встречался с подобной проблемой: пропустил огурец на грядке, и через пару дней он превращается в "кабачок". Для засолки такие не годятся, а выкидывать свои детища не хочется. Что же делать в данной ситуации? Совет крайне прост: из перезревших огурцов можно сделать вкусный салат, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

Огурцы – 3 кг

Морковь – 3 крупные

Лук – 3 шт.

Сахар – 125 г

Соль – 3 ч. л.

Растительное масло – 125 мл

Столовый уксус – 8 ст. л.

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Приготовление:

Необходимо помыть "переростки", очистить их от кожицы, разрезать на четвертинки и удалить семена. Получившиеся бруски порезать на удобную длину и поместить в миску.

Натрите морковь на терке и добавьте к огурцам. Очищенный чеснок пропустите через чеснокодавку. Все смешайте.

Далее подготовьте банки, чтобы поместить туда салат. Разложите ингредиенты по банкам, накрыв их чистыми жестяными крышками. Дайте салату настояться от 15 до 30 минут. Сразу после этого закупорьте салат крышками и заверните в теплое одеяло.

Стерилизовать салат можно следующим образом: поместить банки в невысокую широкую кастрюлю, залить их водой на высоту примерно 2/3 от высоты банок и довести до кипения на медленном огне.

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