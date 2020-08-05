Избавились от огурцов-переростков: пряный салат на зиму

Избавились от огурцов-переростков: пряный салат на зиму
Фото: pixabay.com
Выкидывать перезревшие огурцы совсем не обязательно

Наверняка каждый огородник встречался с подобной проблемой: пропустил огурец на грядке, и через пару дней он превращается в "кабачок". Для засолки такие не годятся, а выкидывать свои детища не хочется. Что же делать в данной ситуации? Совет крайне прост: из перезревших огурцов можно сделать вкусный салат, который станет настоящим украшением вашего стола. 

Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 кг
  • Морковь – 3 крупные
  • Лук – 3 шт.
  • Сахар – 125 г
  • Соль – 3 ч. л.
  • Растительное масло – 125 мл
  • Столовый уксус – 8 ст. л.
  • Специя для приготовления моркови по-корейски

Приготовление: 

Необходимо помыть "переростки", очистить их от кожицы, разрезать на четвертинки и удалить семена. Получившиеся бруски порезать на удобную длину и поместить в миску. 

Натрите морковь на терке и добавьте к огурцам. Очищенный чеснок пропустите через чеснокодавку. Все смешайте. 

Далее подготовьте банки, чтобы поместить туда салат. Разложите ингредиенты по банкам, накрыв их чистыми жестяными крышками. Дайте салату настояться от 15 до 30 минут. Сразу после этого закупорьте салат крышками и заверните в теплое одеяло. 

Стерилизовать салат можно следующим образом: поместить банки в невысокую широкую кастрюлю, залить их водой на высоту примерно 2/3 от высоты банок и довести до кипения на медленном огне. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить шипучие огурцы по-монастырски на зиму.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арендатор способного достроить "Северный поток - 2" трубоукладчика отказался от работ

Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США

Россиян лишили смысла держать деньги в банках

Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей