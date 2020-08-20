Важно правильно отобрать овощи для закуски

В августе традиционно дачники делают заготовки на зиму из овощей. Однако при закрутке томатов есть свои хитрости, которые помогут сделать консервированные овощи вкусными.

Как выбрать помидоры для закрутки

Перед началом консервирования необходимо подобрать томаты. Взять нужно помидоры небольшого размера с плотной кожицей без признаков гнили, чтобы они не потрескались от горячей воды. Мягкие и перезревшие томаты лучше порезать в салат. Красные овощи важно закатывать отдельно от зеленых.

Правила заготовки

Если консервация будет без стерилизации, то банки необходимо обдать паром. Если стерилизация предполагается, то их достаточно помыть. Трехлитровые тары лучше дважды обдавать кипятком, маленькие – стерилизовать.

Чтобы овощи не потрескались, их стоит проколоть иголкой около верхушки несколько раз.

Для вкусного маринада на 1 литр потребуется 1 ст.л. соли, 4-5 ст.л. сахара, 50 мл. 9% уксуса, лист лаврушки, 3 головки чеснока, пять горошин черного перца. Также можно добавить зелень по вкусу, советует автор канала "12 соток" в Яндекс.Дзене.

Ранее "Утро.ру" рассказывало про правильные сорта помидоров для закрутки.