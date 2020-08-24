Топ-5 сортов, которые дадут хорошие и здоровые плоды

Томаты часто подвергаются фитофторозу – из-за этой болезни в помидорах развивается грибок. Причины недуга вызывают сильная влажность, высокая температура и недостаток солнца. Однако есть устойчивые сорта, при выращивании которых вероятность заболевания сводится к нулю.

Де-Барао

Небольшие по размеру плоды, напоминающие по своей форме сливы. Довольно редко болеют фитофторой. Однако если недуг поразил куст, то чаще всего болезнь остается лишь на одном месте, не распространяясь дальше.

Водопад

Такой сорт, как правило, довольно рано созревает. Поэтому и условия уходы к нему соответствующие – шпалерная подвязка и пасынкование. На кистях вырастает большое количество плодов – до десяти помидоров. Весьма пригоден для консервирования.

Малиновый гигант

Один из самых востребованных и выносливых сортов. На каждую кисть может приходиться до шести томатов весом по 300 граммов каждый. Но крепкие кусты способны выдержать и такую массу. Такие помидоры хороши для засолки и в свежем виде.

Дубок

Довольно старый сорт – его выращивали еще в советские времена. Крепкие и жизнестойкие кусты. С одного квадрата можно получить от пяти до восьми килограммов. Такие помидоры хороши для салатов и домашних блюд. Весьма устойчив к различным недугам.

Японский трюфель

Даст не очень много урожая, но зато обладает сильным иммунитетом. Такие помидоры прекрасно переносят прохладную температуру. Довольно высокие кусты – до 1,8 метра, сообщает Дзен-канал "Все о цветоводстве".

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