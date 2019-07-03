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"Нашествие 2019" подготовило обширный культурный досуг

Фото: пресс-служба
Гастей фестиваля ждут кинопоказы, лекции и встречи с интересными рассказчиками

В 2019 г. "Нашествие" станет прогрессивным "культурным центром". По множеству причин стоит посетить большой шатер "Лекторий" с кинотеатром, который откроется на поле в дни "Главного приключения года", отмечающего свое 20-летие. В масштабном калейдоскопе "музыкального марафона" каждый сможет найти место и для культурной программы, которую организаторы фестиваля постарались сделать насыщенной и интересной.

Четверг, 18 июля (неофициальное открытие):

18:00 – документальный фильм "Браво. Story"

19:15 -  фильм "Без Меня"

21:00 – мультфильм "Иван Царевич и серый волк", 1 часть 

22:30 -  фильм "История одного назначения"

00:30 – сериал "СМЕРШ", 1 сезон, 4 серии 

Окончание работы – 03:30

Пятница, 19 июля

С 08:30 – мультфильмы 

10:00 – фильм "Последний богатырь" 

12:00 – пилот Алексей Кочемасов (известный как "Летчик Леха") и пилот Дмитрий Копосов с рассказами об авиации – уникальные видео и фотосъемки. 

13:25 – фильм "Громкая связь" 

15:00 – актер Михаил Пореченков. Встреча со зрителями 

16:00 – фильм "Рассвет" 

17:30 – документальный фильм "Анатолий Крупнов. Он был". Показ и встреча со съёмочной группой.

19:30 - Гарик Сукачёв представит свой фильм "То, что во мне"

 22:00 – фильм "Сердце мира" 

00:05 – сериал "СМЕРШ", 2 сезон, 4 серии 

Окончание работы – 03:10

Суббота, 20 июля

С 09:00 – мультфильмы 

10:30 – фильм "Отрыв" 

12:00 – иллюзионист Александр Муратаев с программой "Всё, кроме обычного". 

13:00 – фильм "Т-34" 

15:30 – встреча с летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Артемьевым

17:00 – фильм "Аритмия" 

19:00 – актер Денис Никифоров. Встреча со зрителями. 

20:00 – фильм "Дуэлянт" 

22:00 – документальный фильм "Юра-музыкант". Показ и встреча со съёмочной группой

23.30 – сериал "СМЕРШ", 3 сезон, 4 серии

Окончание работы – 02.30

Воскресенье, 21 июля

С 09:00 – мультфильмы 

10.30 – фильм "Проводник" 

12:00 – руководитель комикс-центра smart-библиотеки имени Анны Ахматовой  Андрей Дроздов – лекция "История развития российского графического романа. От лубка до комикса".

13:30 – фильм "Скиф" 

15:15 – документальный фильм "БИ-2. Горизонт событий" 

16:45 – теле-радиоведущий и путешественник Михаил Кожухов представит документальный фильм "Паруса мира" 

18.15 – фильм "Т-34" 

20:40 – фильм "Без меня" 

Окончание работы – 22:20

В общем, развлечения на любой возраст и интерес – от показов актуальных отечественных фильмов до лекций о российской литературе. На "Нашествии" никому не будет скучно. 

Подробности о фестивале "НАШЕСТВИЕ" 2019 – на сайте nashestvie.ru, в эфире "Нашего радио" и в соцсетях радиостанции.

"Нашествие 2019" – это не только самый масштабный лайн-ап за 20-летнюю историю фестиваля, а несколько десятков развлекательных, образовательных и активных зон, располагающихся каждый года на поле в Большом Завидове, и их число продолжает расти. Этим летом помимо прошлогоднего нововведения – лектория – впервые на "Нашествии" появится "БиблиоШатер" (совместно с библиотекой имени Анны Ахматовой), в котором можно будет не только почитать в приятной, уютной атмосфере, но и забрать понравившуюся книгу с собой.  По окончании фестиваля издания будут раздаваться всем желающим.

В течение трех фестивальных дней в "БиблиоШатре" гостей будут также ждать VR-экскурсии по музею Анны Ахматовой, лекции по истории французского графического романа, происхождению сюжетов комиксов, а также "погружение" в историю Аквамена. Для любителей настольных игр отроется соответствующая секция, а поклонники квизов смогут посоревноваться в глубине знаний по темам "история рока", "мир Гарри Поттера" и "Игра престолов".

Напомним, что в этом году фестиваль пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области.

Свое участие уже подтвердили: ДДТ, "Мумий Тролль", "Би-2", "Аквариум", Гарик Сукачёв, "Алиса", "Сплин", Вячеслав Бутусов, "Пикник", "Ночные снайперы", "Чиж & Co", "Браво", Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, "Сурганова и оркестр", Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, "Дельфин", СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, "Калинов мост", The HATTERS, "Несчастный случай", Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, "Нейромонах Феофан", "Ундервуд", Anacondaz, Мураками, F.P.G, "План Ломоносова", "Северный флот", MORDOR, "Бригадный подряд", "Эпидемия", "Тайм-Аут", "Кирпичи", СЛОТ, МЭD DОГ, "Операция Пластилин", "Громыка", "Нервы", "Гудтаймс", "Тролль Гнёт Ель", [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, "Монгол Шуудан", ##### (5 DIEZ), "Моды", "Dёргать!", Casual, "Гран-КуражЪ", "Порт (812)", LASCALA, "Пневмослон", STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, "Голос Омерики", Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, "Круиз", "Аркона", "Казускома", "Кис-кис" и многие-многие другие.

Информация о фестивале:

"Нашествие" – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "Наше радио".

В Большом Завидово Тверской области 19, 20 и 21 июля 2019 г. "Нашествие" отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты.  "Нашествие" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года "Главное приключение года" обрело постоянную "прописку" – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".  

"Нашествие" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают всё, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только тут

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