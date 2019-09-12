"Блошиный рынок" возвращается

После летнего перерыва на Тишинке покажут обновленный набор раритетов из разных уголков мира

Вазы, открытки, патефоны, наперстки, медные изделия, диковинные ножницы, старинные ковры, кружева, чайные сервизы, советские акварели, броши и кольца конца XIX в., всевозможные предметы интерьера и быта – все будет как всегда, но немного иначе.

Порядковый номер выставки – 54 – соответствует числу карт в полной колоде. Колода винтажных предметов и течений была бы неполной без винтажной парфюмерии. Она уже давно из узкой специализации коллекционеров превратилась в мощное направление модной индустрии.

Это не просто новые или редкие запахи, это высококачественные натуральные компоненты, забытые или утраченные в современном массовом производстве, и уникальный дизайн флаконов. Спецпроект "Страсти по флакону" переместит гостей выставки во времени и пространстве. На витринах будут соседствовать душистые ожерелья из Амазонии и пузырьки для благовоний с персидским орнаментом, работы Пьера Динана, который выделил создание флаконов в отдельный вид искусства в ХХ веке.

Никакие капризы погоды не помешают насладиться праздничной атмосферой грядущей выставки. Вдохнуть ароматы времени, зарядиться новыми идеями и потрясающей атмосферой, ставшей визитной карточкой проекта, можно с 26 по 29 сентября.

Выставка стартует во всемирный день контрацепции, пройдет через дни туризма и борьбы против бешенства и завершится в 112 годовщину открытия регулярного трамвайного движения в Санкт-Петербурге.

Адрес выставки: "Т-Модуль", Тишинская площадь, дом 1

Время работы:

26, 27 сентября – с 12:00 до 21:00;

28 сентября – с 11:00 до 21:00;

29 сентября – с 11:00 до 20:00.

Стоимость билета с 26 по 29 сентября – 200 рублей. Для лиц до 16 лет вход бесплатный.

Организатор – Выставочная компания "Эксподиум"

Тел.: +7 (495) 585-72-74

https://vk.com/rynokbloxa

https://www.facebook.com/rynokbloxa/

https://www.instagram.com/bloxa_fleamarket/