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"Блошиный рынок" возвращается

Фото: пресс-служба
После летнего перерыва на Тишинке покажут обновленный набор раритетов из разных уголков мира

Вазы, открытки, патефоны, наперстки, медные изделия, диковинные ножницы, старинные ковры, кружева, чайные сервизы, советские акварели, броши и кольца конца XIX в., всевозможные предметы интерьера и быта – все будет как всегда, но немного иначе.

Порядковый номер выставки – 54 – соответствует числу карт в полной колоде. Колода винтажных предметов и течений была бы неполной без винтажной парфюмерии. Она уже давно из узкой специализации коллекционеров превратилась в мощное направление модной индустрии.

Фото: пресс-служба

Это не просто новые или редкие запахи, это высококачественные натуральные компоненты, забытые или утраченные в современном массовом производстве, и уникальный дизайн флаконов. Спецпроект "Страсти по флакону" переместит гостей выставки во времени и пространстве. На витринах будут соседствовать душистые ожерелья из Амазонии и пузырьки для благовоний с персидским орнаментом, работы Пьера Динана, который выделил создание флаконов в отдельный вид искусства в ХХ веке.

Фото: пресс-служба

Никакие капризы погоды не помешают насладиться праздничной атмосферой грядущей выставки. Вдохнуть ароматы времени, зарядиться новыми идеями и потрясающей атмосферой, ставшей визитной карточкой проекта, можно с 26 по 29 сентября.

Выставка стартует во всемирный день контрацепции, пройдет через дни туризма и борьбы против бешенства и завершится в 112 годовщину открытия регулярного трамвайного движения в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба

Адрес выставки: "Т-Модуль", Тишинская площадь, дом 1

Время работы:

26, 27 сентября – с 12:00 до 21:00;

28 сентября – с 11:00 до 21:00;

29 сентября – с 11:00 до 20:00.

Стоимость билета с 26 по 29 сентября – 200 рублей. Для лиц до 16 лет вход бесплатный.

Организатор – Выставочная компания "Эксподиум"

Тел.: +7 (495) 585-72-74

https://vk.com/rynokbloxa

https://www.facebook.com/rynokbloxa/

https://www.instagram.com/bloxa_fleamarket/

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