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"Блошиный рынок" отметит изумрудную годовщину

Фото: Пресс-служба
Гостям на Тишинке гарантируют массу спонтанных находок и ярких впечатлений

Выставка-ярмарка "Блошиный рынок" – это портал если не в детство, то в молодость. Здесь рассматривание подчас важнее покупок. Запрос растет, и с этой осени портал будет открываться на Тишинке уже пять раз в год.

Фото: Пресс-служба

За без малого 15 лет "Блошиный рынок" стал все больше похож на клуб любителей винтажа и антиквариата. Камерный формат площадки просто не в силах вместить все сразу. Поэтому 55-летие, изумрудную годовщину, выставки-ярмарки решено отметить с 31 октября по 3 ноября и закрепить его место в календаре следующего года. Организаторы уверены, что сохранившийся с лета тонус участников, а также желание новых членов закрепиться в обойме проекта гарантируют массу спонтанных находок и ярких впечатлений для гостей. 

Фото: Пресс-служба

У каждой вещи – свой жизненный цикл. Чем лучше вещь, тем он длиннее и ярче. Хороших вещей мало. Рубеж "пенсионного возраста" в добром здравии преодолевают лишь немногие. Это как теплые солнечные дни в подмосковном ноябре. Именно такие вещи можно увидеть на стендах участников ноябрьского "Блошиного рынка". Часть из них наблюдает свой очередной ноябрь, а какие-то обязательно встретят еще не одну осень на стенах и полках уютных домашних коллекций.

Фото: Пресс-служба

Часто на выставке можно встретить людей, которые ходят от стенда к стенду, кивают, рассматривают, ищут дальше, при этом стеллажи внешне могут не иметь ничего общего. С высокой долей вероятности это искатели животных. Одни собирают для себя, другие – в подарок.

Фото: Пресс-служба

Почему люди коллекционируют животных? Наверное, все идет от первых игрушек, сказок, рассказов Сетона-Томпсона или Даррелла.

Фото: Пресс-служба

Спецпроект "Животные на полке" – это помощь всем, кто ищет свой тотем между стендами. Участники впервые соберут вместе котов, сов и черепах в стаи и своры, табуны и прайды. Для тех, кто в теме, это возможность пополнить коллекцию, иные смогут определиться с направлением и сделать первые приобретения на полку, а третьи просто что-то вспомнят и улыбнутся воспоминаниям. 

Фото: Пресс-служба

Выставка пройдет по адресу: Тишинская площадь, д. 1, "Т-Модуль".

Время работы и стоимость билетов: 

31 октября, 1 ноября с 12:00 до 21:00;

2 ноября с 11:00 до 21:00;

3 ноября с 11:00 до 20.:00.

Цена одного билета с 31 октября по 3 ноября – 200 руб. Для лиц до 16 лет вход бесплатный.

Организатор выставки – Выставочная компания "Эксподиум"

Тел.: +7 (495) 585-72-74 

https://vk.com/rynokbloxa

https://www.facebook.com/rynokbloxa/

https://www.instagram.com/bloxa_fleamarket/

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