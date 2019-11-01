По количеству работ и участников это станет одним из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет

С 1 ноября 2019 по 26 января 2020 г. в Москве при финансовой поддержке Министерства культуры РФ пройдет Фестиваль современного изобразительного искусства в рамках Всероссийского форума молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI", в котором примут участие молодые российские художники. На 5 выставочных площадках посетители смогут ознакомиться с более чем 250 произведениями изобразительного искусства, среди которых живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство.

По количеству работ и участников это будет одно из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет. Москвичи увидят целый калейдоскоп ярких и интересных работ, ознакомиться с которыми можно будет на протяжении длительного времени в разных частях города.

"Природа бинарности" – под таким общим названием откроется серия выставок в рамках форума. В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.

"Для участия в проекте кураторы отобрали 80 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы, – рассказал вице-президент ТСХ России К.В.Акимов. – Собранная нами экспозиция в результате оказалась настолько грандиозной, что было принято решение разместить ее в Москве на пяти выставочных площадках. Это эксперимент, задача которого, не ограничиваясь одним выставочным пространством, через расширение географии сделать современное искусство более доступным для жителей разных районов города".

В основе проекта – работа пяти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (рук. Е. Семёнов); "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян); "За и Против" (рук. Н. Палажченко); "Созидание и Разрушение" (рук. А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов).

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого союза художников России. Он дал молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации уникальную возможность попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства. По итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены около 250 работ, которые и будут представлены публике в Москве.

Расписание выставок

С 1 по 10 ноября в галерее "Здесь на Таганке" (ул. Таганская, д. 31/22) будут представлены произведения, созданные в мастерской "Правда и Ложь" под руководством художника-концептуалиста, теоретика искусства Е. Семёнова.

С 28 ноября по 15 декабря в галерее "Солнцево" (ул. Богданова, д. 44) откроется выставка работ, созданных в мастерской "Свобода и Вседозволенность" под руководством почетного члена Российской академии художеств, председателя секции "Абстрактное искусство" и вице-президента Творческого союза художников России Давида Бабаяна (Давида Ру).

С 1 по 22 декабря в галерее "Нагорная" (ул. Ремезова, д.10) будут представлены произведения, созданные в мастерских "Созидание и Разрушение" (куратор – российский художник, теоретик искусства А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (куратор – почетный член Российской академии художеств А. Артамонов).

С 10 декабря по 12 января в галерее "На Каширке" (ул. Ак. Миллионщикова, д. 35, корп. 5) пройдет выставка работ, созданных во всех 5 мастерских проекта и специально отобранных для этой экспозиции.

С 24 декабря по 26 января в галерее "Ходынка" (ул. Ирины Левченко, д. 2) откроется выставка работ, созданных в мастерской "За и Против" (куратор – один из инициаторов создания центра современного искусства "Винзавод" Н. Палажченко).

Ранее "Природа бинарности" с большим успехом прошла в Санкт-Петербурге, Тольятти , Калининграде, Владимире, и Ставрополе.

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