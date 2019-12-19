В Уфе прошел первый инвестиционный форум "Башкортостан зовет!"

В мероприятии, которое проходило в конгресс-холле "Торатау" башкирской столицы 18 декабря, приняли участие ключевые стратегические инвесторы страны для обсуждения вопросов формирования эффективной инвестиционной политики региона.

Для инвестдиалога в Уфу приехали представители федеральных органов исполнительной власти, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов, а также почти 500 участников из более чем 300 крупных компаний. Общий оборот первых 100 компаний с самым большим оборотом за 2018 г. составил более 3 трлн рублей. Участие приняли представители из стран Азии и Европы, более 120 представителей СМИ; 25 спикеров и 4 модератора, среди которых известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

Одним из ключевых событий форума стало подписание первых соглашений с инвесторами на общую сумму 4 млрд 600 млн рублей. Это инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестпроекта Башкортостана, связанное с организацией производства порошкового силикагеля в Салавате на сумму 449,5 млн руб., и соглашение по проекту строительства установки переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды на сумму 2000 млн рублей. Проект финансовой группы "ДоГа" был рассмотрен на Инвестиционном часе в ноябре этого года.

Президент союза "Торгово-промышленная палата РБ" Тимур Хакимов и директор ООО "Уфимский домостроительный комбинат" заключили соглашение о сотрудничестве в части реализации инвестиционного проекта "Строительство завода крупнопанельного домостроения" на сумму 2150 млн рублей.

Глава республики Башкортостан и генеральный директор Kozuva Group S. Kozuva подписали меморандум в целях реализации инвестиционных проектов на территории РБ в сфере строительства недвижимости и промышленных объектов, в том числе гостиничного комплекса на территории железнодорожного вокзала станции "Уфа" и карго-терминала на территории республики.

Еще два соглашения были подписаны в ходе форума: о сотрудничестве между ТПП региона и Уфимским домостроительным комбинатом и документ, фиксирующий сотрудничество Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа" и общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Мероприятие стартовало с открытия выставки, посвященной инвестиционной привлекательности республики Башкортостан, после чего в рамках форума прошло несколько тематических секций, одна из которых – "Бизнес под защитой" – собрала представителей как со стороны предпринимателей, так и надзорных органов.

Модератором секции стал Айдар Зубаиров, председатель башкортостанского регионального отделения "Деловой России", а темы секции раскрыли уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Флюр Асадуллин, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Башкирии Марат Вахитов, исполняющий обязанности прокурора республики Виктор Логинов, а также руководители надзорных органов и бизнес-сообщества Башкортостана.

Избыточная нагрузка на предпринимателей со стороны государственного контроля должна быть снижена – к такому выводу пришли участники во время работы секции. И самое сложное, отмечают спикеры, – это наведение порядка на местах.

В Башкортостане насчитывается 13 индустриальных парков, 61 резидентами создано 3,5 тыс. рабочих мест, вложено 43, 5 млрд руб., еще три парка в процессе создания в городах Нефтекамск, Благовещенск и Салаватском районе республики. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и энергетики РБ Урал Насибуллин в ходе дискуссионной площадки "Инфраструктура поддержки бизнеса: индустриальные парки, экономические зоны, институты развития" первого инвестиционного форума "Башкортостан зовет!".

Секция "Цифровой мир. Инвестиции в будущее" затронула тему ведения бизнеса в условиях постоянно меняющейся цифровой среды. Главной инвестицией, несмотря на всеобщую диджитализацию, по мнению спикеров, остается человек.

"Суть в том, что человек, который что-то может и умеет, и есть главный ресурс на сегодня. Сначала были люди, сначала было слово, именно человек генерирует информацию", – отметил в рамках секции "Цифровой мир. Инвестиции в будущее" председатель совета директоров АО "Башинформ" Ростислав Мурзагулов.

Презентацию республики на форуме "Башкортостан зовет" представил первый вице-премьер Андрей Назаров. Еженедельно глава республики Радий Хабиров проводит "Инвестчасы", на которых уже было рассмотрено 153 проекта на общую сумму 360 млрд руб., отметил он, и задача показанной презентации – сделать так, чтобы этих проектов было больше, в том числе в тех областях, на которые ранее акцент не ставился, например, на туризме.



К 2030 г., по словам спикера, республика Башкортостан должна стать одним из наиболее привлекательных мест в России с точки зрения социальной инфраструктур. Кроме того, Андрей Назаров отметил, что на втором форуме "Башкортостан зовет" инвесторам подарят звезды, как на "Аллее славы" в Голливуде, соразмерные вкладу инвестора в регион.

На пленарном заседании "Башкортостан – территория выгодных инвестиций" в рамках инвестиционного форума "Башкортостан зовет" экономический потенциал республики оценили инвесторы, глава республики Радий Хабиров, а также модератор – журналист и телеведущий Владимир Познер.

Спикерами заседания стали руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы России Александр Малах, генеральный директор ООО "Агросакмара Башкирия" Фабрицио Ванди,, генеральный директор ООО "УК СИГМА ХОЛДИНГ" Александр Махров, директор ООО "Финансовая группа "Дога" Дмитрий Донцов и президент-председатель правления АО "Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" Владислав Кочетков.

"Этот форум мы собираем еще и за тем, чтобы сказать спасибо – за то, что вы в нас поверили, за то, что вы инвестируете. Это для нас очень важно, и я, пользуясь случаем, благодарю вас за доверие, – обратился к инвесторам Радий Хабиров и добавил: – Мы ровно тот регион, куда нужно инвестировать, с которым нужно работать. Предполагаем, что уже сегодня произойдут контакты, которые будут полезны, и мы, конечно, подготовили соглашения".

Напомним, перед пленарным заседанием участники форума ознакомились с презентацией экономического развитии региона и стратегических задач до 2024 года. Провел ее первый заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Андрей Назаров.

"Упаковать" преимущества региона в стратегию и презентацию важно, но для инвесторов этого недостаточно, считает модератор пленарного заседания. И проблема не только в самом регионе, но в слабом потоке инвестиций в Россию.

"Вопрос инвестиций ключевой для России в целом. Казалось бы, это такое место, куда должны инвестиции водопадом литься, но нет. Нужно инвесторам дать ощущение уверенности, что "здесь получится". Не стоит обольщаться, будто бы во всем мире знают, что такое Башкортостан, если говорить откровенно. Здесь есть основа для того, чтобы привлечь внимание. И то, что есть инвесторы, это замечательно, но нужно, конечно, чтобы их было больше", – отметил Владимир Познер.

О том, как менялся инвестиционный климат в Башкирии с 2006 г., рассказал Александр Махров, генеральный директор ООО "УК СИГМА ХОЛДИНГ": "За это время мы инвестировали в республику порядка 14 млрд рублей. Что могу сказать о республике Башкортостан? Здесь есть самый главный ресурс – люди, трудолюбивые, люди, которые умеют работать, есть культура. Даже очень небогатые домохозяйства очень ухоженные, и это хорошее, теплое отношение создает. Что нужно делать, чтобы этот климат изменить еще больше? Нужно ресурс участия власти усиливать личным участием той команды, которая там работает. Для меня инвестиционная атмосфера определяется несколькими факторами, но главный следующий. Если реакция быстрая – это хорошо, если реакция власти затягивается – то это не та атмосфера, которая нужна".

Спикеры отметили, что с появлением "Инвестчасов" и сменой власти работать в Башкирии стало комфортнее. "Мы уже мастодонты башкирского инвестиционного процесса – здесь с 2002 года. Уже порядка пяти проектов мы осуществили, работаем не только в Башкирии, но и в Москве, и Омске. Единственное, что могу сказать: все, что мы делали до прошлого года, так это варились в собственном соку, власть относилась к нам очень индифферентно. С прошлого года к нам повернулись лицом, это правда", – заявил директор ООО "Финансовая группа "Дога" Дмитрий Донцов.

Рост инвестиций был отмечен и еще одним спикером пленарного заседания. Президент-председатель правления АО "Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" Владислав Кочетков подчеркнул: "Башкирия за последний год на общероссийском фоне показала хорошие результаты – это и рост инвестиций, и рост зарплат. В Башкирии есть интересные направления для развития с точки зрения привлечения инвестиций предприятий региона, и я скорее сейчас о привлечении на биржу среднего бизнеса, так как крупные игроки уже в том или ином виде на бирже представлены".

В завершение форума прошло первое заседание клуба активных инвесторов "Алга, Башкирия!", в ходе которого состоялся живой диалог с успешными и уже реализующими проекты в республике инвесторами.

Организаторы форума – правительство РБ, Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ, Конгресс-бюро Башкортостана, региональное отделение "Деловой России", Торгово-промышленная палата РБ.