Скандальной звезде вновь разбили сердце

Ольге Бузовой фантастически не везет с мужчинами. Не успела утихнуть ее боль от развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, как судьба преподнесла ей новый неприятный сюрприз. Отношения с участником телестройки "Дом-2" Романом Гриценко оборвались, так толком и не начавшись.

В интервью телеканалу "Супер" Гриценко рассказал, что все происходящее между ним и Бузовой - все это искренне, их отношения не подстроены. Роман признался, что в последнее время дела идут не очень хорошо. "Я облажался, накосячил", - сетует Гриценко. По его словам, он не поверил, что Ольга заинтересовалась им, поэтому, недолго думая, обратил свое внимание на другую девушку.

Узнав об этом, Бузова отреагировала очень бурно. "Я не верю мужчинам вообще, никому не верю", - со слезами сказала звезда. Тогда-то Роман и понял, что шанс на успех был, но он его упустил. При этом Гриценко не собирается строить отношения с девушками, которые ему не нужны. "В голове и в сердце у меня только одна девушка", - признался он, имея в виду, конечно же, Олю.

При этом Ольга категорически запретила ему упоминать о том, что когда-то она ему нравилась. Тем не менее это не помешало Роману дать в "Супер" прочувствованное интервью.

Он признался, что все последние разговоры с Ольгой заканчиваются ее слезами, и скромно предположил, что Бузова плачет из-за него. Роман добавил, что в голове у него одна Оля - он просыпается и засыпает с мыслями о ней.

"Она такая простая и человечная. Ну и красивая, конечно", - подытожил воздыхатель Бузовой.