Сердючка попала в реанимацию

Эпатажная "проводница" почти не бывает в России, но отношения поддерживает

Поклонники украинского артиста Андрея Данилко в нашей стране не на шутку обиделись на него после "Евровидения" в 2007 году. Услышав в песне Верки Сердючки контекст, связанный с Москвой, многие раскритиковали исполнение и "невнятные" слова. И комик вернулся в Киев несчастным.

Позже в одном из интервью Андрей защитил украинских исполнителей, зарабатывающих деньги в России. Он сказал, что многие музыкальные коллективы его соотечественников вынуждены гастролировать, чтобы обеспечить себе достойное существование, записывать новые синглы и выпускать альбомы. Но в сложившихся в настоящее время условиях работать становится все труднее, напоминает "Экспресс-газета".

В последнее время Сердючка редко выезжает с концертами и почти не бывает в России. Однако артист поддерживает отношения с давними друзьями.

К примеру, недавно Данилко позвонил в реанимацию одной из близких подруг, чтобы подбодрить ее в трудную минуту. Певица Евгения Власова нескольких лет борется с онкологическим заболеванием.

Артист развеселил девушку. "Это лучшее, что может случиться с человеком в реанимации, - звонок Андрея Данилко", - рассказала Женя.

Ранее, в мае прошлого года, не выступая с сольными концертами на то время больше четырех лет, Данилко всерьез задумался о том, чтобы эффектно прикончить порядком надоевший образ накануне "Евровидения-2017".