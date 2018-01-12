Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сердючка попала в реанимацию

Верка Сердючка. Фото: GLOBAL LOOK press/Said Gadzhiev
Эпатажная "проводница" почти не бывает в России, но отношения поддерживает

Поклонники украинского артиста Андрея Данилко в нашей стране не на шутку обиделись на него после "Евровидения" в 2007 году. Услышав в песне Верки Сердючки контекст, связанный с Москвой, многие раскритиковали исполнение и "невнятные" слова. И комик вернулся в Киев несчастным. 

Позже в одном из интервью Андрей защитил украинских исполнителей, зарабатывающих деньги в России. Он сказал, что многие музыкальные коллективы его соотечественников вынуждены гастролировать, чтобы обеспечить себе достойное существование, записывать новые синглы и выпускать альбомы. Но в сложившихся в настоящее время условиях работать становится все труднее, напоминает "Экспресс-газета"

По теме

В последнее время Сердючка редко выезжает с концертами и почти не бывает в России. Однако артист поддерживает отношения с давними друзьями.

К примеру, недавно Данилко позвонил в реанимацию одной из близких подруг, чтобы подбодрить ее в трудную минуту. Певица Евгения Власова нескольких лет борется с онкологическим заболеванием.

Артист развеселил девушку. "Это лучшее, что может случиться с человеком в реанимации, - звонок Андрея Данилко", - рассказала Женя.

Ранее, в мае прошлого года, не выступая с сольными концертами на то время больше четырех лет, Данилко всерьез задумался о том, чтобы эффектно прикончить порядком надоевший образ накануне "Евровидения-2017".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей