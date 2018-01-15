Как жила сладкоголосая солистка The Cranberries

Рок-звезда с уникальным голосом скоропостижно скончалась, записывая новую песню

В 90-х годах не было в мире девушки с таким же красивым голосом, как у вокалистки ирландской рок-группы Долорес О'Риордан. В понедельник, 15 января, СМИ сообщили о внезапной смерти певицы. Ей было всего 46 лет.

Долорес родилась в Ирландии, в большой фермерской семье, жившей в пригороде Лимерика. Кроме нее у родителей было 6 детей. Музыке будущая звезда начала обучаться в 5 лет: в детстве она играла на фортепиано и на дудочке, а с 17 лет стала играть на гитаре.

О' Риордан не просто исполнила главные хиты группы, она сама писала музыку и тексты, была членом жюри конкурса "Голос Ирландии" и пела в супер-группе D.A.R.K.

Певица с радостью работала со многими известными музыкантами. Она пела вместе с Лучано Паваротти, Дзуккеро, сотрудничала со знаменитым композитором Анджело Бадаламенти, написавшим музыку к фильму "Твин Пикс".

При этом Долорес успевала заниматься личной жизнью. В 1994 году она вышла замуж за менеджера группы Duran Duran Дона Бёртона и родила ему троих детей. Пара рассталась через 20 лет после брака.

Последний альбом The Cranberries вышел в 2017 году. Музыканты периодически брали творческий отпуск, занимаясь то личной жизнью, то сольными проектами, может быть поэтому группа сумела просуществовать так долго.

Певица умерла внезапно. Она приехала в Лондон для записи новой песни, и 15 января 2018 года ее не стало. Серебряный голос Долорес О'Риордан навсегда останется в сердцах ее поклонников.