Джигурда находится в тяжелом состоянии
Об этом рассказал сам эпатажный артист в суде по делу о признании законным завещания покойной бизнесвумен Людмилы Браташ.
Актер опоздал на заседание, а когда пришел, то попросил отложить слушание. Причиной он назвал свое высокое давление и подтвердил это справкой, которую ему утром выдали врачи "скорой помощи".
Это не шоу и не игра, заявил Джигурда. Медики предупредили его о возможном инсульте, добавил Никита.
"У вас были смертельные случаи в суде?! Будут!!!" - пробасил артист в адрес судьи.
Накануне водитель Джигурды рассказал телеканалу "360", что артист рассчитывает на подтверждение решения Кунцевского суда столицы о признании законным завещания Браташ. По документу Никита Джигурда и его бывшая жена Марина Анисина могут стать владельцами многомиллионного состояния.
В конце 2016 г. супруги оформили развод, напоминает URA.RU.
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