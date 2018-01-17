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Джигурда находится в тяжелом состоянии

Никита Джигурда. Фото: instagram.com/instadzhigurda
Актеру грозит инсульт. Возможен летальный исход

Об этом рассказал сам эпатажный артист в суде по делу о признании законным завещания покойной бизнесвумен Людмилы Браташ. 

Актер опоздал на заседание, а когда пришел, то попросил отложить слушание. Причиной он назвал свое высокое давление и подтвердил это справкой, которую ему утром выдали врачи "скорой помощи".

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Это не шоу и не игра, заявил Джигурда. Медики предупредили его о возможном инсульте, добавил Никита.

"У вас были смертельные случаи в суде?! Будут!!!" - пробасил артист в адрес судьи. 

Накануне водитель Джигурды рассказал телеканалу "360", что артист рассчитывает на подтверждение решения Кунцевского суда столицы о признании законным завещания Браташ. По документу Никита Джигурда и его бывшая жена Марина Анисина могут стать владельцами многомиллионного состояния.

В конце 2016 г. супруги оформили развод, напоминает URA.RU.

Фоторепортаж
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Полина ДОРОЖКИНА
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