Больного Джигарханяна оставили в больнице

Артиста оставили под наблюдением еще на несколько дней

Несмотря на то что жизни народного артиста РФ Армена Джигарханяна ничего не угрожает, врачи почему-то отказались его выписывать и оставили под своим контролем еще на неопределенный срок. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, любимец россиян гриппует. У него держится температура.

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"Угрозы для его жизни нет, но врачи сочли разумным оставить артиста в больнице, где он проведет ближайшие пару дней", - сказал источник. Он уточнил, что врачи провели осмотр актера, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него не выявлено, приводит слова осведомителя ТАСС.

Ранее в прессе распространилась информация о том, что Джигарханяна привезли в больницу в критическом состоянии. Якобы у него подозревали инсульт. После, правда, другой источник уверял, что артиста госпитализировали из-за обострения диабета и гипертонии.

Что же произошло на самом деле, пока остается неизвестным.