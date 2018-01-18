Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Больного Джигарханяна оставили в больнице

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Артиста оставили под наблюдением еще на несколько дней

Несмотря на то что жизни народного артиста РФ Армена Джигарханяна ничего не угрожает, врачи почему-то отказались его выписывать и оставили под своим контролем еще на неопределенный срок. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. 

По его словам, любимец россиян гриппует. У него держится температура. 

По теме

"Угрозы для его жизни нет, но врачи сочли разумным оставить артиста в больнице, где он проведет ближайшие пару дней", - сказал источник. Он уточнил, что врачи провели осмотр актера, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него не выявлено, приводит слова осведомителя ТАСС

Ранее в прессе распространилась информация о том, что Джигарханяна привезли в больницу в критическом состоянии. Якобы у него подозревали инсульт. После, правда, другой источник уверял, что артиста госпитализировали из-за обострения диабета и гипертонии. 

Что же произошло на самом деле, пока остается неизвестным. 

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Табаков навсегда попрощался со зрителями

Мэтр больше не вернется на сцену

WADA ответит за все после Олимпиады

Москва прижмет к стене виновных в травле спортсменов

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей