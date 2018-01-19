Подруга сдала с потрохами бывшую Джигарханяна

"Серый кардинал" скандальной истории показала истинное лицо Виталины Цымбалюк-Романовской

Сенсационное признание сделала Элина Мазур - подруга и официальный представитель бывшей жены Армена Джигарханяна пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Недавно СМИ облетела новость о том, что Элина разругалась с Виталиной, попутно обвинив ее во всех смертных грехах.

В интервью "Комсомольской правде" Мазур раскрыла всю подноготную мутной истории с разводом Джигарханяна.

"Виталина меня страшно подвела. Я оклеветала порядочного человека, обвинив его в очень серьезном преступлении", - заявила Мазур. Она пояснила, что, поверив Цымбалюк-Романовской, обвинила друга Джигарханяна Артура Согомоняна в похищении человека. При этом сама Виталина прекрасно знала, что Согомонян никого не похищал и что Армен Борисович находится в больнице. "Получается, что я оклеветала приличного, интеллигентного человека," - сокрушается бывшая подруга пианистки.

Более того, Элина, ранее рьяно защищавшая Виталину, теперь обвиняет ее в постоянном вранье и даже считает ее не вполне психически здоровой.

По словам Мазур, Цымбалюк-Романовская рассказала ей, что она приобрела несколько квартир и теперь на ней висят кредиты, а Согомонян якобы требует переписать эти квартиры на него. Когда Армен Борисович подал на развод, Виталину интересовал только один вопрос - нужно ли будет делить с ним имущество? "Я объяснила, что не придется, поскольку все квартиры были оформлены на нее до брака. После этого Джигарханян перестал быть ей интересен. Она хотела развода", - утверждает Мазур.

Однако после развода над Виталиной повисла угроза в виде уголовного дела о вмешательстве в частную жизнь актера. Именно поэтому, считает Элина, экс-супруга решила примириться с Джигарханяном и подала апелляцию в суд, чтобы отменить развод. Видимо, Виталина надеется, что актер заберет свои заявления из полиции и прекратит уголовное дело, полагает Мазур.

Элина даже обвинила свою бывшую подопечную в том, что она дожидается смерти Джигарханяна, однако от подробного разговора на эту тему отказалась. "Мне ужасно стыдно перед Артуром Согомоняном, перед Арменом Борисовичем... Я хочу попросить у него прощения. Я себя чувствую дурой, которую Виталина развела как лоха", - с болью в сердце признает Мазур.

Однако при этом Элина не отказывается от титула "серого кардинала" всей этой скандальной истории. "Я помогла Виталине создать образ жертвы... я искренне верила, что она таковой и является", - подчеркнула бывшая подруга.

Следует отметить, что в комментариях к интервью Мазур высказывались разные мнения. Большинство пользователей Сети выразили сомнения в искренности Элины. "Мазур, вам не стыдно всех за идиотов держать?", "Ничего, кроме отвращения и брезгливости вы не вызываете", "Ой..., как складно врёт..." - написали читатели издания (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Что ж, вероятно, хуже разборок с бывшим мужем могут быть только разборки между бывшими подругами.