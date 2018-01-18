Неожиданный поворот в разборках Джигарханяна и его бывшей

Экс-супругу народного артиста сдала ее бывшая подруга

История скандального развода актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской получила новое продолжение. Пока режиссер лежит в больнице с подозрением на инсульт, бывшая защитница его экс-возлюбленной Елена Мазур выложила на обозрение общественности новые грязные факты.

Оказалось, что отношения двух подруг, щедро поливавших Джигарханяна обвинениями, разладились 27 декабря после "неких обстоятельств".

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"Несколько раз Виталина в моем присутствии позволила себе высказаться: "Когда же он умрет?" Я думала это безумная любовь, служение… Пришло отрезвление, переоценка вещей. Теперь я не могу ее защищать, как бы это не звучало дико из моих уст", - цитирует Мазур "МК".

А тут как раз появилась новость о том, что народного артиста увезли в больницу, якобы у него подозревают инсульт. Хорошо, что все оказалось уткой. По сообщению авторитетного источника в медицинских кругах, Джигарханяна госпитализировали с обострением старых болячек - диабета и гипертонии. И случилось это тогда, когда он должен был обсуждать новый иск своей бывшей возлюбленной - об отмене решения о разводе.