Дети Пугачевой и Галкина обречены

Известный телеведущий рассказал о будущем своих сына и дочки

В сентябре 2013 г. главная пара российского шоу-бизнеса стала счастливыми родителями очаровательных двойняшек. Сына и дочь им родила суррогатная мать.

Понятно, что в будущем вряд ли удалось бы скрыть от детей историю их появления на свет. Вот и решили звездные родители уже сейчас готовить отпрысков к тому, что они постоянно будут находиться на виду.

Пугачева и Галкин, к удовольствию подписчиков, постоянно рассказывают на своих страницах в Instagram о проделках Гарика и Лизы. В одном из недавних видеоотчетов глава семейства показал "немного дуракаваляния и домашней психоделики".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Янв 16, 2018 at 7:16 PST

Подобные посты мгновенно обрастают восторженными отзывами и тысячами лайков. Впрочем, несмотря на мимимишное отношение пользователей, некоторые задаются вопросом, стоит ли выставлять фотографии маленьких деток на всеобщее обозрение.

Во время недавнего интервью программе "Север. Непридуманные истории" Максим Галкин расставил все точки над i.

"Все-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают, - сказал он. - В случае с моими детьми или детьми Филиппа они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого. Поэтому я хочу им дать возможность "плюс старта". Я хочу показать вам их во всей красе - это замечательные дети".