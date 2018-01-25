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Сенчина так и не дождалась внуков

Людмила Сенчина. Фото: GLOBAL LOOK press
Артистка мечтала о детях

Мамой Людмила Сенчина стала в 1973 году. В браке с солистом Ленинградской оперетты Вячеславом Тимошиным, который бы старше на 21 год, у нее родился сын – его назвали Славой, в честь папы. С мужчиной артистка вскоре развелась – по ее словам, ей захотелось самостоятельности. Как-то она обронила фразу, что до сих пор об этом жалеет.

Воспитанием мальчика занимался вторуй муж Сенчиной, известный советский композитор Стас Намин. Именно он и приобщил пасынка к музыке. Во время учебы на филфаке ленинградского  университета Слава сколотил группу "17 пилотов в огне". Даже нашелся иностранный продюсер, который организовал ребятам тур за границей. Выступали они и в США. Там 19-летний Слава познакомился с девушкой, на которой вскоре женился. Назад он уже не вернулся.

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В Америке парень занимался страхованием, теперь у него свой бизнес. Он живет в Сиэтле, который называют самым дождливым городом США.  Мать и сын виделись нечасто, что очень угнетало артистку – она безумно скучала по своему мальчику. "Когда встречаемся с сыном, у меня ощущение: я выписалась из больницы и наконец-то могу жить! Даже спина сама распрямляется", -  говорила она в интервью "АиФ ". 

Людмила Сенчина не раз признавалась, что метает о внуках.  "Хочется опять кого-то повести в первый класс. Сентябрьский прохладный осенний день, школа. Очень хочется снова пройти такой путь. У кого пять-шесть детей, может, они и не тоскуют так по повторению этой истории. Мне же хочется, чтобы все, связанное с маленькими детьми, повторилось еще раз ", - однажды призналась певица журналисту Sobesednik.ru 

К сожалению, мечтам певицы не суждено было осуществиться – ее хрустальный голос замолчал 25 января утром. 

Фоторепортаж
Сенчина покинула нас "молча, тихо, без шума"
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Кадр youtube.com Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
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