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Муж Сенчиной может остаться ни с чем

Людмила Сенчина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица оставила после себя многомиллионное наследство

В минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге простились с Людмилой Сенчиной. Народная артистка России похоронена согласно ее последней воле на Смоленском кладбище. Она оставила после себя не только богатое культурное наследие, но и наследство, которое теперь предстоит поделить ее сыну и мужу.

Наследство артистки - это прежде всего двухэтажный коттедж с камином и просторной гардеробной, расположенный в деревне Грузино под Питером. Сенчина соседствовала с Ургантами, Боярскими, Краско. Певица любила гулять по берегу озера, собирать грибы и колдовать в тишине у плиты.

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"С годами захотелось тишины, единения с природой, свежего воздуха… Каждое утро я гуляю по саду, здороваюсь с деревьями. Живу на даче каждый год с апреля до поздней осени. Иногда живу там и зимой", - приводят слова певицы Dni.Ru.

Владела певица и элитной двухкомнатной квартирой на Большой Пушкарской улице в центре Петербурга. Стоимость квартиры в этом районе может достигать 6-8 млн рублей. А обшитый сайдингом двухэтажный загородный дом с 6 сотками земли в элитном поселке в Курортном районе Петербурга стоит еще дороже. Он оценивается в 20 млн руб., при этом сам коттедж тянет на 7 млн, рассказала сайту "Комсомольская правда" специалист по элитной недвижимости Мария Петрова.  

По закону, если Людмила Сенчина и Владимир Андреев жили в гражданском браке, то единственным наследником всей недвижимости, оформленной в собственность певицы, автоматически становится ее сын. Остается надеяться, что "квартирный вопрос" не испортит отношения двух взрослых мужчин, а дележ имущества не обернется многолетними судебными тяжбами.  

Фоторепортаж
Сенчина ушла "молча, тихо, без шума"
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Кадр youtube.com Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Денис ЗВЯГИН
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