В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной
Гроб с телом Сенчиной установили на сцене Большого зала театра, где она была солисткой с 1970 по 1975 годы. Проститься с любимой исполнительницей пришли поклонники, заполнившие все помещение.
Во время гражданской панихиды зачитали телеграммы с соболезнованиями от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла.
"Она навсегда связала свою жизнь с Ленинградом - Петербургом, ее неподдельное искреннее отношение всегда чувствовали зрители, и именно за это ее любили. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.
Председатель городского заксобрания Вячеслав Макаров назвал Сенчину уникальным явлением в музыкальной культуре и в жизни Петербурга. "Наш долг перед ней - увековечить ее память", - приводит его слова РИА Новости.
"Она навсегда останется в истории нашего города, нашего искусства, нашей музыки, настоящего неподдельного искусства. Ее тембр абсолютно неповторим, такого не было и, видимо, не предвидится в ближайшее время. Ее культура человеческая и творческая всегда восхищала любого человека, который общался с ней, видел ее со сцены, слушал ее", - отметил в своей прощальной речи певец Александр Розенбаум.
Проститься с Людмилой Сенчиной пришли певец Иосиф Кобзон, актеры Михаил Боярский и Иван Краско, поэт Илья Резник, композитор Игорь Корнелюк и другие деятели культуры.
После отпевания в соборе Владимирской иконы Божией матери Сенчину похоронят на Смоленском кладбище. Певица скончалась 25 января на 68-м году жизни после продолжительной болезни.
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