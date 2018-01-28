В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

Прощание с певицей состоялось городском Театре музыкальной комедии

Гроб с телом Сенчиной установили на сцене Большого зала театра, где она была солисткой с 1970 по 1975 годы. Проститься с любимой исполнительницей пришли поклонники, заполнившие все помещение.

Во время гражданской панихиды зачитали телеграммы с соболезнованиями от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла.

"Она навсегда связала свою жизнь с Ленинградом - Петербургом, ее неподдельное искреннее отношение всегда чувствовали зрители, и именно за это ее любили. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Председатель городского заксобрания Вячеслав Макаров назвал Сенчину уникальным явлением в музыкальной культуре и в жизни Петербурга. "Наш долг перед ней - увековечить ее память", - приводит его слова РИА Новости.

"Она навсегда останется в истории нашего города, нашего искусства, нашей музыки, настоящего неподдельного искусства. Ее тембр абсолютно неповторим, такого не было и, видимо, не предвидится в ближайшее время. Ее культура человеческая и творческая всегда восхищала любого человека, который общался с ней, видел ее со сцены, слушал ее", - отметил в своей прощальной речи певец Александр Розенбаум.

Проститься с Людмилой Сенчиной пришли певец Иосиф Кобзон, актеры Михаил Боярский и Иван Краско, поэт Илья Резник, композитор Игорь Корнелюк и другие деятели культуры.

После отпевания в соборе Владимирской иконы Божией матери Сенчину похоронят на Смоленском кладбище. Певица скончалась 25 января на 68-м году жизни после продолжительной болезни.