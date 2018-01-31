Последние дни Сенчиной были ужасными
Друзья артистки поделились воспоминаниями о том, как она боролась со страшной болезнью. А было это очень трудно. Недуг причинял Людмиле Сенчиной страдания.
Композитор Александр Морозов рассказал, как звонил Сенчиной, когда она лежала в больнице. "Она чувствовала, что все серьезно. Даже всплакнула, сказала в сердцах: "Сашуля, не знаю, за что мне такое наказание? Так мне плохо, мочи нет", - цитирует его сайт "Комсомольская правда".
По словам директора Большого концертного зала "Октябрьский" Эммы Лавринович, артистка лечилась в России. Прошла здесь несколько курсов химиотерапии. Но, несмотря на болезнь, продолжала заниматься благотворительностью и соглашалась на выступления перед тяжелобольными по первой же просьбе.
"Мы у нее были в гостях в сентябре, она показывала свою новую дачу - замечательный дом. Была в хорошем настроении. Не подавала виду, что ей плохо, что ей тяжело. Похудела, но приводила себя в порядок: косметика, улыбка", - добавил сатирик Семен Альтов.
Людмила Карчевская, бывший директор Яна Арлазорова, также скончавшегося от рака, сообщила, что у Людмилы Сенчиной злокачественная опухоль поразила поджелудочную железу.
"Люда мне говорила, что этот орган у нее болит. Но то, что это рак, я узнала недавно от ее мужа Володи. Он же от нее не отходил. Добрый и любящий, мы его за глаза называем добрым медвежонком", - сказала она.
Именно вдовцу сейчас тяжелее всего. В разговоре с журналистами Владимир Андреев практически срывался на слезы. "У меня нервное истощение. Полтора года с Люсей мы бились, и вот", - сказал он.
Певица Наталья Гулькина, которая дружила с Людмилой Сенчиной, вспомнила, как та "жаловалась на поджелудочную, ограничивала себя в еде". Сначала артистка "вроде оклемалась, но это обманчивое состояние - потом резко стало хуже", отметила коллега по цеху, цитируют Dni.RU.
Артист Владимир Пресняков - старший не знал, но догадывался о болезни Сенчиной, так как слышал от знакомых, что она плохо себя чувствует. "Но при встрече она ни в чем не признавалась, была веселой. Голос как колокольчик, он и сейчас звучит в памяти", - добавил он.
Людмила Сенчина умерла 25 января в возрасте 67 лет. У певицы была четвертая форма рака поджелудочной железы. Близкие артистки все еще сильно переживают из-за ее смерти и не могут с этим смириться, пишет EG.RU.
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