У госпитализированного Джигарханяна нарушена речь
Не успев выписаться из больницы, Армен Джигарханян снова оказался на больничной койке с подозрением на сердечный приступ. Информация из Первой градской больницы, где сейчас находится актер, поступает противоречивая.
По словам его друга Владимира Быстрякова, Армен Борисович чувствует себя плохо. Он сообщил, что созванивался с актером совсем недавно. "Неважно он себя чувствует, потому что у него был перерыв между двумя больницами. Он еле говорил. У него незалеченная пневмония, насколько я понимаю" - цитирует мужчину REN.TV
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Также он опроверг информацию, что актер слишком близко к сердцу воспринял ток-шоу на "Первом канале" с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, после чего и попал в больницу. "Он не смотрит телевизор. Это чисто сплетни", - заявил Быстряков.
В свою очередь официальный представитель "Театра Джигарханяна" Вячеслав Дьяченко уточнил, что здоровью народного артиста ничего не угрожает. "Он рвется на работу, но врачи посоветовали ему отлежаться и поправить здоровье после вирусного осложнения", - приводит его слова Interfax.
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