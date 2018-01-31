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Над Джигарханяном нависла серьезная опасность

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Над артистом нависла серьезная опасность

В скором времени состояние госпитализированного Армена Джигарханяна придет в норму. Однако в ближайшем будущем он может столкнуться с новыми проблемами, рассказала "Утру" финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова

Кажетта Ахметжанова. Фото: пресс-служба

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"В последнее время к нему стучится смерть. Он стал совершать неправильные поступки. Он вообще всегда был человеком светлым, но связался с плохими людьми, а именно плохими женщинами. Я вижу, что особенное горе ему принесла одна из них, у нее очень черная энергетика. Предположу, что он либо с ней сожительствовал, либо с ней дружил. И он перенял на себя ее проблемы и весь негатив", - рассказала она. 

Кажетта не исключила, что на артисте может лежать проклятье. Его почки не выдерживают. Его в ближайшем будущем могут прооперировать. И у него будут еще два приступа - поджелудочная или сердце. Ему нужно поменять окружение. Ему надо полностью переделать себя. 

Он попал в иллюзорный мир обмана и лжи - поэтому ему надо срочно все почистить. Если он этого не сделает, то ему грозит смерть. 

На нем есть очень мощный приворот. Ему нужно попросить прощения у всех женщин, которых он бросил. 

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
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