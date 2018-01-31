Джигарханяна госпитализировали без сознания

У актера возникли проблемы с сердцем

Армена Джигарханяна экстренно доставили в одну из московских больниц.

Об этом сообщил источник ТАСС в медицинских кругах.

"Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии", - сказал источник.

По его словам, у артиста произошел сердечный приступ из-за недолеченной в свое время пневмонии, которая дала осложнения.

Информацию о госпитализации Джигарханяна подтвердили в его театре. Там уточнили, что худрук некоторое время провел в больнице, после чего врачи его выписали, однако вскоре актера вернули обратно для продолжения лечения. При этом в театре подчеркнули, что госпитализация не была срочной.

Как уточнил представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко, Джигарханяна положили в больницу еще накануне. Он также добавил, что актеру так не нравится находиться в больнице, что он там не может пробыть больше трех дней.

Ранее сообщалось, что врачи поставили артисту диагноз "гипертонический криз". Двумя неделями ранее Джигарханяна экстренно госпитализировали прямо из его театра в Москве после того, как он почувствовал сильную слабость.