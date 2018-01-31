Джигарханяна госпитализировали без сознания
Армена Джигарханяна экстренно доставили в одну из московских больниц.
Об этом сообщил источник ТАСС в медицинских кругах.
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"Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии", - сказал источник.
По его словам, у артиста произошел сердечный приступ из-за недолеченной в свое время пневмонии, которая дала осложнения.
Информацию о госпитализации Джигарханяна подтвердили в его театре. Там уточнили, что худрук некоторое время провел в больнице, после чего врачи его выписали, однако вскоре актера вернули обратно для продолжения лечения. При этом в театре подчеркнули, что госпитализация не была срочной.
Как уточнил представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко, Джигарханяна положили в больницу еще накануне. Он также добавил, что актеру так не нравится находиться в больнице, что он там не может пробыть больше трех дней.
Ранее сообщалось, что врачи поставили артисту диагноз "гипертонический криз". Двумя неделями ранее Джигарханяна экстренно госпитализировали прямо из его театра в Москве после того, как он почувствовал сильную слабость.
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