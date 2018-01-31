Апелляционная жалоба Виталины Цымбалюк-Романовской осталась без удовлетворения

Ее брак с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном аннулирован. Об этом заявила адвокат Виталины Лариса Широкова.

Но точка на этом не поставлена. По словам защитницы, это решение будет обжаловано в кассационном порядке, сообщает ТАСС. Встреча с актером в стенах Кунцевского суда, на которую надеялась его бывшая жена, так и не состоялась.

Зато Виталина повидалась с пасынком экс-мужа Степаном. До сих пор враждующие стороны не стремились к очному общению друг с другом. Их поистине эпохальная встреча прошла в студии передачи "Пусть говорят".

Джигарханян отменил завещание, оформленное им в 2015 г. на Цымбалюк-Романовскую, напоминает сайт "Комсомольская правда". Получается, что по закону именно Степан теперь является единственным наследником состояния, которого нет, поскольку вся недвижимость, приобретенная на средства артиста, оформлена на Виталину.

Неудивительно, что основная тема бывших родственников крутилась вокруг денег. Гости студии обменялись любезностями.

"Если слушать вас, вы правы во всем", - цитирует мужчину StarHit. Цымбалюк-Романовская за словом в карман не полезла, напомнив о его конфликте с отцом, ставшим причиной отъезда Степана за границу. Стороны разошлись, недовольные друг с другом. А многие гости студии пришли к выводу, что Виталина как "искусный манипулятор" заинтересована в продолжении громкой истории.