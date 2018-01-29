Экс-жена Джигарханяна ждет его возвращения

Цымбалюк-Романовская огорошила всех неожиданным признанием

Брак народного артиста СССР Армена Джигарханяна и его третьей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской был расторгнут в конце ноября прошлого года, однако, однако незадолго до наступления 2018 года пианистка обратилась в суд с апелляцией.

В студии программы "Пусть говорят" 29 января Виталина удивила телезрителей своими откровениями. Экс-жена Джигарханяна заявила, что мечтает, чтобы эта история достойно завершилась для ее бывшего супруга. Она призналась, что удивлена тем, что Джигарханян никогда не озвучивал никаких претензий во время их брака, а потом внезапно начал предъявлять их через СМИ. Цымбалюк-Романовская добавила, что не считает бывшего мужа виноватым, но не понимает, почему он выбрал такую тактику.



Более того, пианистка верит в возвращение Джигарханяна и заявляет, что не присваивала ни квартир, ни денег мэтра. "Я его не выписывала. Жду его дома каждый день, И не подавала на развод, это сделал его адвокат. Решение оспариваю для того, чтобы получить личную встречу. Пусть он скажет, чем он недоволен", - приводит StarHit слова Виталины.

При этом пианистка призналась, что очень любила Джигарханяна, но теперь затрудняется ответить, была ли эта любовь взаимной. Возможно в начале отношений Армен Борисович просто нуждался в заботе, а Виталина помогла ему продлить жизнь. Она также высказала мнение, что вскоре посторонним надоест нанимать профессионалов, ухаживающих за Джигарханяном.

"Пока он жив, я буду нести за него ответственность", - сказала Виталина. Когда ведущий программы Дмитрий Борисов попросил Цымбалюк-Романовскую обратиться с экрана к своему мужу, она отказалась. "У меня принципиальная позиция, я через камеру не обращусь, только глаза в глаза", - заявила экс-супруга Джигарханяна.







