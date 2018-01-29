Всплыли все подлости экс-жены Джигарханяна

На Виталину Цымбалюк-Романовскую поступил очередной компромат

Похоже, события криминального серила, главные роли в котором исполняют Джигарханян и Цымбалюк-Романовская, подходят к финалу. Элина Мазур бросила в лагерь теперь уже бывшей подруги Виталины очередную бомбу.

В эфире передачи "Новые русские сенсации" бывшая подруга и защитница сделала несколько громких заявлений. В частности о том, что доля актера в элитной трешке в Староконюшенном переулке, вокруг которой копья ломаются до сих пор, продана незаконно.

По ее словам, сам Армен Борисович хочет эту квартиру сохранить, а возможно, даже вернуться к своей второй жене Татьяне Власовой, которая в данный момент проживает на спорной жилплощади. А если точнее, держит там оборону в окружении коробок, поскольку ее в любой момент "могут попросить".



Элина Мазур навестила Татьяну Сергеевну, чтобы принести ей извинения за все доставленные неприятности, но женщина прохладно отнеслась к ее визиту. "Вам глубоко наплевать, что вы сделали с двумя глубоко пожилыми людьми", - сказала Власова.

Помимо этого, Мазур передала адвокату актера Евгению Парфенову документы, которые, по ее словам, компрометируют Цымбалюк-Романовскую. "В схеме задействованы вполне серьезные люди. Понимаете, с чем нам предстоит иметь дело?" - заявила она в разговоре с ним.

А в ответ на фразу адвоката о том, что собрано достаточное количество доказательств для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество", добавила: "Я считаю, что это дело закончится не просто судом, а обвинительным приговором".

Побывала Мазур и в Следственном комитете. О чем именно шел разговор, продолжавшийся пять часов, пока не известно: женщина дала подписку о неразглашении. Но судя по всему, ее показания и станут поворотными в разборках между бывшими супругами.

Видимо, Элина Мазур поняла, откуда ветер дует, и, чтобы предупредить возможные обвинения и в свой адрес, решила выбить себе индульгенцию, сдав с потрохами бывшую подругу.