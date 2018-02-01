Джигарханяна подкосил вирус

Адвокат артиста заявил, что никакого сердечного приступа не было

В среду, 31 января, СМИ сообщили, что народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в бессознательном состоянии в московскую больницу. Адвокат актера Евгений Парфенов опроверг информацию о том, что у Армена Борисовича случился сердечный приступ, и рассказал последние новости о состоянии его здоровья.

"Армен Борисович поправляется, ничего серьезного, слава Богу, нет. Возможно, завтра его выпишут. Могу точно сказать, что это никак не связано ни с сердцем, ни с давлением, ни с инсультом. Это вирусная штука", - цитирует Парфенова "Интерфакс".

По словам адвоката, Джигарханян был доставлен в больницу после того, как у него поднялась высокая температура.

Ранее официальный представитель "Театра Джигарханяна" Вячеслав Дьяченко рассказал агентству, что Армен Борисович рвется на работу, однако врачи советуют ему отлежаться после вирусного осложнения.