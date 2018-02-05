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Панина задержала Госавтоинспекция

Алексей Панин. Фото: instagram.com/alekseypanin77
Скандального актера подозревают в нарушении правил дорожного движения

Звезду "Жмурок" и "Солдатов" Алексея Панина сотрудники столичного ГИБДД задержали на МКАД из-за обнародованного в Сети видеоролика, на котором актер якобы нарушает правила дорожного движения. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на 7 километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети интернет видеозапись, где он нарушает Правила дорожного движения. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в заявлении ведомства.

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Отмечается, что за этим гражданином числятся 248 правонарушений ПДД, которые были зафиксированы камерами фотофиксации.

По данным агентства, Панин не уплатил 51 штраф на сумму 40 тыс. рублей. В случае привлечения к ответственности ему грозит арест на срок до 15 суток.

Ранее в интернете появилась запись, на которой видно, как скандальный актер едет по Ленинскому проспекту без ремня безопасности. Сам Панин в записи говорит одну короткую фразу: "Площадь Гагарина у нас впереди. Взлетаем".


После обнародования ролика в ГИБДД пообещали провести проверку.

Елена УСОВА
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