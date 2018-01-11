Здоровье
- Рак косит жителей Севера
- Как вернуть форму после новогодних праздников
- Названы опасные последствия опьянения
Неугомонный Алексей Панин встретил новый год с пачкой неоплаченных штрафов. Панин умудрился обставить даже знаменитую Мару Багдасарян - за нарушение правил дорожного движения он должен заплатить почти 250 тыс. рублей.
"У Леши был тяжелый период. Сначала бывшая жена Юля пыталась отнять дочку Нюсю, следом с девушкой Ольгой расстался… На нервах и давил на педаль газа. Накопилось больше 100 квитанций", - рассказал изданию StarHit один из друзей Панина.
Актер отказался комментировать ситуацию с долгами, отмечает URA.RU. "Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду", - лаконично ответил он.
До этого стритрейсершу перещеголял хозяин дорогого внедорожника. Он умудрился накопить 110 штрафов на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. По количеству нарушений ПДД он утер нос Маре, а вот по деньгам поотстал от нее.
СМИ неоднократно писали о скандально знаменитой стритрейсерше Маре Багдасарян. Лихая мажорка накопила 71 квитанцию за нарушение ПДД на сумму 183 тыс. рублей. Однако Панин, похоже, сумел оставить ее далеко позади.
Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты
Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж