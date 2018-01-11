Долги актера перед ГИБДД достигли астрономической суммы

Неугомонный Алексей Панин встретил новый год с пачкой неоплаченных штрафов. Панин умудрился обставить даже знаменитую Мару Багдасарян - за нарушение правил дорожного движения он должен заплатить почти 250 тыс. рублей.

"У Леши был тяжелый период. Сначала бывшая жена Юля пыталась отнять дочку Нюсю, следом с девушкой Ольгой расстался… На нервах и давил на педаль газа. Накопилось больше 100 квитанций", - рассказал изданию ﻿StarHit﻿ один из друзей Панина.

Актер отказался комментировать ситуацию с долгами, отмечает URA.RU. "Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду", - лаконично ответил он.

До этого стритрейсершу перещеголял хозяин дорогого внедорожника. Он умудрился накопить 110 штрафов на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. По количеству нарушений ПДД он утер нос Маре, а вот по деньгам поотстал от нее.

СМИ неоднократно писали о скандально знаменитой стритрейсерше Маре Багдасарян. Лихая мажорка накопила 71 квитанцию за нарушение ПДД на сумму 183 тыс. рублей. Однако Панин, похоже, сумел оставить ее далеко позади.