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Панин обогнал Мару Багдасарян

Алексей Панин. Фото: instagram.com/alekseypanin77
Долги актера перед ГИБДД достигли астрономической суммы

Неугомонный Алексей Панин встретил новый год с пачкой неоплаченных штрафов. Панин умудрился обставить даже знаменитую Мару Багдасарян - за нарушение правил дорожного движения он должен заплатить почти 250 тыс. рублей.

"У Леши был тяжелый период. Сначала бывшая жена Юля пыталась отнять дочку Нюсю, следом с девушкой Ольгой расстался… На нервах и давил на педаль газа. Накопилось больше 100 квитанций", - рассказал изданию ﻿StarHit﻿ один из друзей Панина.

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Актер отказался комментировать ситуацию с долгами, отмечает URA.RU. "Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду", - лаконично ответил он.

До этого стритрейсершу перещеголял хозяин дорогого внедорожника. Он умудрился накопить 110 штрафов на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. По количеству нарушений ПДД он утер нос Маре, а вот по деньгам поотстал от нее.

СМИ неоднократно писали о скандально знаменитой стритрейсерше Маре Багдасарян. Лихая мажорка накопила 71 квитанцию за нарушение ПДД на сумму 183 тыс. рублей. Однако Панин, похоже, сумел оставить ее далеко позади.

Валентина МАЙОРОВА
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