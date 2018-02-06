Примадонне предъявили претензии за повторную клятву перед Богом в вечной любви

Возвращение к этой теме невольно спровоцировала жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. А началось все с того, что на ее странице в соцсети разгорелся спор о возрасте, подходящем для венчания.

Полузащитник московского "Локомотива" и его новая возлюбленная расписались 10 января, а через две недели пошли к алтарю. На момент венчания Дмитрию было 30 лет, Анастасии - 23.

Из-за молодости пары пользователи усомнились в крепости данной ею перед Богом клятвы. "Венчание - очень серьезный шаг. Как вы решились, Анастасия, так быстро на этот шаг?" - спросили они.

Анастасия не оставила вопрос без ответа. "Если мы сейчас говорим о таинстве венчания в православной церкви, то там не принято венчаться по надуманным людским условиям: прожив 10 лет, 20 лет, с тремя попытками на венчание и т.д. Это уже новомодные тенденции, никак не связанные с многовековой религией", - парировала она, цитируют Dni.RU. К тому же, по признанию девушки, она встретила мужчину, с которым готова быть до тех пор, пока смерть их не разлучит.

💑 #Тарасовы Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Янв 9, 2018 в 6:09 PST

Судя по всему, подписчиков это не устроило. Они стали приводить в пример звезд, которые решились на таинство только спустя годы брака. Прозвучали имена Рудковской и Плющенко, Пугачевой и Галкина. После этого в обсуждениях кто-то обронил фразу, что венчаться можно несколько раз.

Видимо, речь шла о Примадонне, которая уже клялась перед Богом в вечной любви к Филиппу Киркорову.

Это вызвало жесткую реакцию Костенко. "Венчаться можно только один раз. Не нужно обесценивать такое таинство", - заявила она.

С ней попытались вступить в спор, но модель пресекла все попытка сбить ее с пути истинного. "Да и вообще, странно звучит: "Три попытки венчания"... Это же обращение к Богу. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Ну ничего, бывает и такое. Важно найти не модного батюшку, а старовера", - рассказала она изданию StarHit.