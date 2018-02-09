Семья Мишулина собирается эксгумировать его тело
В стремлении сровнять внебрачного сына Спартака Мишулина – Тимура Еремеева – с землей его несостоявшиеся родственники зашли дальше некуда. Недавно дочь актера Карина заявила о желании эксгумировать тело отца.
Сделать они это хотят исключительно для того, чтобы доказать – Тимур не его сын. Ранее звезда "Физрука" уже заявляла о том, что не признает проведенную генетическую экспертизу, результаты которой оказались не в ее пользу.
Адвокат Александр Добровинский высказал свое мнение относительно желания Мишулиных, вызвавшее у многих шок. Он заявил, что экспертиза подтвердила вероятность родства на 99,99 процентов, так что вопрос закрыт. "Ну, эксгумируют. Экспертиза снова покажет родство: Еремеев – сын Мишулина. Дальше что? Думаю, даже после эксгумации дамы семьи Спартака Мишулина не успокоятся, и что-нибудь придумают. Скажут, мол, "тело подкинули, оно – не Спартака", – предположил Добровинский, цитируют "Семь дней".
По мнению звездного защитника, семья просто не может смириться с тем, что не одни они были частью жизни актера.
Не исключено, что они также боятся его претензий на наследство отца. "На передаче они кричали, что Еремеев только и ждет, чтобы броситься на их наследство. Никуда он не бросится, ничего у них не просит, отстаньте уже от парня", – обратился адвокат к Мишулиным.
"Знаете, а я думал, и пришел к следующему выводу, что вся эта шумиха выгодна самой Карине Мишулиной. Для нее это пиар серьезный", – заключил он.
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