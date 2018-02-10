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Шурыгина не справилась с престижной работой

Диана Шурыгина. Кадр программы &amp;#34;Пусть говорят&amp;#34;
Диану пригласили на работу в программу "Пусть говорят", но она сбежала оттуда на третий день

Известная на всю страну жертва изнасилования, превратившаяся благодаря телевидению в медийную личность, не смогла справиться с работой в прославившей ее передаче "Пусть говорят" на Первом канале.

Шурыгину позвали в "Пусть говорят" администратором. Она должна была встречать гостей программы, размещать их в студии, следить за порядком и за тем, чтобы никто из гостей не остался без внимания. Но работа девушке не понравилась.

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"Диана сбежала от нас буквально через три дня. Говорит, не смогла выдержать такого темпа. Больше она на "Пусть говорят" не появлялась", – рассказал сотрудник Первого канала.

В октябре прошлого года 18-летняя Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Звездой всероссийского масштаба уроженка Ульяновска стала после цикла передач "Пусть говорят", в которых рассказывалось о том, как в бытность школьницей ее изнасиловали на вечеринке.

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