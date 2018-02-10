Шурыгина не справилась с престижной работой

Диану пригласили на работу в программу "Пусть говорят", но она сбежала оттуда на третий день

Известная на всю страну жертва изнасилования, превратившаяся благодаря телевидению в медийную личность, не смогла справиться с работой в прославившей ее передаче "Пусть говорят" на Первом канале.

Шурыгину позвали в "Пусть говорят" администратором. Она должна была встречать гостей программы, размещать их в студии, следить за порядком и за тем, чтобы никто из гостей не остался без внимания. Но работа девушке не понравилась.

"Диана сбежала от нас буквально через три дня. Говорит, не смогла выдержать такого темпа. Больше она на "Пусть говорят" не появлялась", – рассказал сотрудник Первого канала.

В октябре прошлого года 18-летняя Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Звездой всероссийского масштаба уроженка Ульяновска стала после цикла передач "Пусть говорят", в которых рассказывалось о том, как в бытность школьницей ее изнасиловали на вечеринке.