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Сын Спартака Мишулина зарубил любовницу

Спартак Мишулин Актёр. Фото: Кавашкин Борис (ИТАР-ТАСС)
История с детьми актера пополнилась леденящими кровь подробностями

В истории с внебрачными детьми Спартака Мишулина в какой-то момент стало казаться, что крутых поворотов ждать уже не стоит. И вот очередная новость – оказывается, предполагаемый отпрыск актера был убийцей.

Речь о Владимире Сорокине из Твери. Он называл себя потомком народного артиста и рассказывал о его подарках. Мужчины давно нет в живых, но он оставил после себя сына Эдуарда. Его ДНК-то и совпала с ДНК Тимура Еремеева – главного героя в бесконечном сериале про отца и детей.

За деталями Карина Мишулина отправилась в Тверь, где, по ее мнению, Спартак Васильевич не жил в конце сороковых. Там она узнала леденящие кровь подробности. Со слов соседей, Владимир Сорокин зарубил свою любовницу топором.

"Внук" актера Эдуард во время встречи с Кариной и ее мужем уехал за письмами, якобы написанными его отцу Спартаком Мишулиным. И не вернулся, сославшись на неотложные дела. 

"Сначала приехали к нам домой. Моя мама была ужасно напугана таким бесцеремонным вторжением. Нас с мужем дома не оказалось – уже были оба на работе в нашем кафе, где нет выходных. И тогда съемочная группа приехала туда", – процитировал жену Эдуарда Наталью портал "Семь дней". 

"Даже тот факт, что у Эдуарда Сорокина есть официальный документ из ЗАГСа, где написано: Владимира Сорокина (его папу) регистрировал лично "отец – Спартак Васильевич Мишулин", не стало доказательством для Карины Мишулиной", – заметило издание.

Дочь актера на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала о развернутой против нее травле.

"Начались угрозы, звонки с пожеланиями смерти, угрожают порчей, детям желают заболеть страшными заболеваниями. Нашу семью просто уничтожают", – призналась она. 

Звезда сериала "Физрук" рассказала, что ей пришлось уволиться из Театра сатиры, где работал и ее отец. Якобы руководство сочло, что ее поведение на всю страну дискредитирует храм искусства.

В общем, судя по всему, финал этой истории еще не близок. А значит, как говорится, запасаемся попкорном.   

Денис ЗВЯГИН
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